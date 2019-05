Une armada de vedette de Top 14 qui devrait faire mal pour la Coupe Du Monde. On y retrouvera par exemple Apisai Naqalevu de Clermont et Filipo Nakosi de Toulon. John McKee, le sélectionneur des Fidji commence sa préparation avant de se rendre au Japon en septembre. La sélection affrontera dans ses matches de préparation les Maoris All Blacks le 13 et le 20 juillet.

Avants : Atalifo, Dolokoto, Koto, Ma'afu, S. Matavesi, Mawi, Ravai, Saulo, Tagi, Tawake, J. Veitayaki, Veremalua, Cavubati, Dyer, Kunatani, Mayanavanua, Mata, Nabou, Nakarawa, N. Nagusa, Railala, Ratuniyarawa, Ratuva, Tuisue, Voka, Waqaniburotu, Yato.

Arrières : Lomani, N. Matawalu, P. Matawalu, Senioli, Vularika, Botia, Galala, J. Matavesi, Veitokani, Vatubua, Volavola, Goneva, Masilevu, Murimurivalu, Nakosi, Naqalevu, Nayacelevu, Osbourne, Radradra, Sau, Talebula, Tuisova, Tuicuvu.