Le match :

Les Japonais semblent bien en place en début de rencontre mais subissent les assauts celtes. Ces derniers refusent de tenter les pénalités et décident d'aller en touche le plus souvent. Choix payant puisqu'à la 14e minute, après une belle action collective, Carty délivre une merveille de passe au pied pour son centre Garry Ringrose qui inscrit le premier essai du match.

Six minutes plus tard, sur une nouvelle touche bien négociée, les avants irlandais enfoncent le pack japonais avant de partir sur les extérieurs. Après plusieurs temps de jeu, c'est Rob Kearney qui est à la conclusion et qui offre un break à son équipe (3-12). Le problème, c'est qu'il s'agit de la dernière action d'envergure des Celtes.

Parce que l'engouement des locaux prend le dessus petit à petit. Après deux pénalités passées par Tamura, le score est de 9 à 12 à la pause. Tout reste jouable, mais les Japonais tiendront-ils physiquement ?

La réponse est oui, clairement ! Et c'est d'autant plus surprenant que ce sont les Irlandais qui ont craqué. La ferveur du public mélangée à l'envie exceptionnelle des coéquipiers de Leitch ont complètement retourné la deuxième nation mondiale. C'est à l'heure de jeu que Fukuoka vient délivrer son équipe après une magnifique action des trois-quarts nippons. À partir de là, malgré les tentatives d'Earls et Stockdale, l'Irlande n'inquiète pas vraiment le Japon et une dernière pénalité de Tamura termine le travail. Historique et surtout mérité.

Le joueur : Le capitaine Michael Leitch

Difficile de sortir un Japonais de ce match tant tous ont été méritants. Nous pourrions évidemment parler du demi de mêlée Nagare, exceptionnel animateur et qui a su parfaitement alterner. Surtout il a réalisé une parfaite transition entre ses avants et ses arrières.

Mais le capitaine Michael Leitch a crevé l'écran. Pour rappel, c'est à la 31e minute qu'il entre en jeu à la place de Mafi touché aux côtes. Très bon ballon en main, c'est surtout dans les zones de combat qu'il s'est illustré. Exceptionnel performance quand on connaît la faculté des Irlandais à dominer le jeu au sol. Tout semblait réuni pour que le capitaine nippon ouvre la voie à son équipe. Et son 100 % au plaquage (11/11) peut en témoigner : Michael Leitch a complètement etouffé la troisième-ligne irlandaise. Excusez du peu.

Grâce à cette performance, le joueur de 30 ans (31 dans une semaine) a envoyé un message à ses futurs adversaires : pour battre le Japon, il faudra réaliser un match parfait, notamment dans le combat.

Le fait du match : la pénalité à la 53e minute

Cet instant semble être le tournant de la rencontre. À ce moment-là, le Japon est derrière de trois points (9-12) et Nagare tape une chandelle sur laquelle se précipite un coéquipier mais aussi Rob Kearney. L'Irlandais est le premier sur le ballon et son adversaire ne semble pas jouer le ballon. Et l'arrière irlandais est destabilisé en l'air et perd le ballon. Une pénalité aurait donc du être sifflée pour l'Irlande. Mais c'est bien ces derniers qui sont pénalisés pour un hors-jeu.

Finalement, ce fait de jeu permet aux Nippons de se remettre dans le match et prendre le contrôle de la rencontre. Quelques minutes plus tard, l'essai de Fukuoka intervient. Une pénalité pour le XV du Trèfle n'aurait pas été contestable et il pourrait bien s'agir d'un tournant du match qui n'enlève cependant rien au match plein des Brave Blossoms.

Le chiffre : 42

Il s'agit du nombre de plaquages tentés, mais aussi réussis par la seconde-ligne japonaise. Dix-neuf pour Luke Thompson et vingt-trois pour James Moore. Une prestation exceptionnelle de la part de l'attelage nippon. Mais sur l'ensemble de la rencontre, c'est l'ensemble de l'effectif qui a fait un gros match en défense. Et pour cause, le Japon n'a manqué que treize plaquages sur l'ensemble de la rencontre (158/171), soit 92 % de réussite. En comparaison, l'Irlande en a loupé vingt. Rien à dire, les Brave Blossoms ont fait un match exemplaire défensivement, n'encaissant que deux essais avant de prendre clairement le dessus. Leitch, Thompson, Moore et Horie sont les meilleurs plaqueurs de cette équipe. Ce dernier a d'ailleurs réalisé une prestation remarquée avec seize plaquages.

La question :

Grâce à cette victoire, cumulée à celle bonifiée contre la Russie, les Japonais s'emparent de la première place du classement de la poule A. Il leur reste donc deux matchs contre les Samoa et l'Écosse pour assurer leur qualification. Physiquement, les Nippons ont tout donné aujourd'hui et seront certainement empruntés lors des prochaines rencontres. Mais leur cœur, leur envie et surtout l'engouement autour d'eux pourraient leur permettre de trouver le chemin des quarts.

Toujours est-il qu'après l'Afrique du Sud il y a quatre ans, le Japon peut être fier d'avoir accrocher l'Irlande à son tableau de chasse. Un XV de Trèfle qui, par ailleurs, n'a plus le droit à l'erreur.

Par Mathieu Vich