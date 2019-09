Le match :

Le début de match est clairement gallois. Après seulement 37 secondes de jeu et une bonne fixation du pack, Dan Biggar ouvre le score sur un très beau drop. Treize minutes plus tard, l'ouvreur met de nouveau son jeu au pied en évidence en trouvant d'une magnifique diagonale son centre Hadleigh Parkes. Ce dernier prend le dessus dans les airs sur son adversaire et plante le premier essai. Un pragmatisme saisissant qui permet au XV du Poireau de mener très vite (0-10).

Parkes a délivré en premier son équipeIcon Sport

C'est sur la même action que Foley envoie Ashley-Cooper à l'essai à la 21e minute. Un donné pour un rendu. S'en suit alors un duel de buteur qui porte le score à 8-16 avant que Gareth Davies ne vienne assommer les Wallabies sur une très belle interception. À la pause, le XV de Galles semble avoir fait le plus dur (8-23).

Mais la seconde mi-temps est complètement différente. Malgré un nouveau drop signé Patchell en début de période, l'Australie réagit. Et de quelle manière ! Après une superbe action collective, Haylett-Petty marque et réduit l'écart (15-26). La physionomie de la partie change. Les Wallabies dominent totalement et campent près de l'en-but adverse. Un travail récompensé par Michael Hooper à l'heure de jeu à la suite d'un énorme travail des avants. Une pénalité de Toomua plus tard, le match semble basculer du côté des Aussies (25-26). Mais c'est finalement Rhys Patchell qui donne un point final à l'une des plus belles rencontres du Mondial.

Les joueurs : Biggar et Patchell ont pesé

Quelle partie proposée par les deux ouvreurs gallois ! Dan Biggar déjà qui, comme nous le relations, a eu le sang froid d'ouvrir le score malgré la pression qui pesait sur lui, dès les premières secondes. Surtout, il s'est montré décisif. Sa diagonale a permis à son équipe de se mettre définitivement dans le bain et de prendre le large. On retiendra aussi son énorme plaquage à la 24e minute sur Foley puis sa récupération du ballon dans la foulée. Avec un coup de pied un peu plus précis, il aurait pu envoyer Gareth Davies à l'essai mais c'est finalement Koroibete qui est venu sauver son équipe. Enfin, l'homme fort du Pays de Galles s'est littéralement sacrifié à la demi-heure de jeu en stoppant Kerevi lancé plein fer à 5 mètres de l'en-but. Héroïque. Malheureusement, son intervention fut la dernière du match puisque c'est sur protocole commotion qu'il a laissé les clés du camion gallois à Rhys Patchell.

Ce dernier s'est illustré en défense durant la seconde période et a surtout eu le mérite de continuer le travail abattu par son prédecesseur. Son drop à la 44e minute peut en témoigner, tout comme son 100 % au plaquage. Dans les derniers instants de la rencontre, il a su garder son sang froid pour permettre à son équipe de terminer le travail. On le sait, dans ce type de match, il faut un grand 10. Aujourd'hui, le Poireau en avait deux.

L'essai du match : l'inspiration de Gareth Davies

Juste avant la pause, alors que les Gallois menaient de huit longueurs, l'Australie ne semblait pas très loin de revenir dans la rencontre. Sur une dernière offensive des Wallabies, Gareth Davies anticipe la passe de Will Genia et la coupe. Soixante mètres plus tard, plus personne ne le reverra. Même si cette action est courante dans le rugby, elle a le mérite d'avoir sécurisé le score en faveur des Gallois. Il n'est pas certain que sans celui-ci, le XV du Poireau aurait conservé la victoire. En tout cas, le match aurait été tout autre.

On retiendra aussi que le demi de mêlée n'était pas loin à trois autres reprises d'intercepter des actions australiennes. En bon poison autour des rucks, Gareth Davies a joué un rôle majeur dans la victoire décisive des siens.

La stat : 8 joueurs gallois au-dessus des 10 plaquages

La défense des hommes de Warren Gatland a été exceptionnelle. Sur le match, les deux équipes terminent à 84% de réussite au plaquage. Mais c'est surtout sur les prestations individuelles qu'on peut se pencher. En tout, huit joueurs du Poireau terminent à plus de dix plaquages. Dont sept dans le pack. Une performance notable, d'autant plus au niveau de la troisième-ligne (42/46). Par ailleurs, Alun Wyn Jones termine meilleur défenseur de la rencontre avec vingt-trois plaquages réussis.

La question :

S'agit-il du meilleur match du Mondial jusqu'ici ? Sondage 380 vote(s) Oui Non

La question peut clairement se poser. Le Nouvelle-Zélande-Afrique du Sud a aussi été d'un niveau d'intensité rare ; le Japon-Irlande d'hier fort en émotion(s). Mais cette rencontre est clairement une des meilleures jusqu'ici. Du suspens, du jeu, de la précision et de l'envie... Un grand match de rugby.

Par Mathieu Vich