24h après un Angleterre - Nouvelle-Zélande d'anthologie, c'est donc l'Afrique du Sud qui composte son billet pour la finale de la Coupe du monde et retrouvera le XV de la Rose samedi prochain. Mais ce duel remporté 19-16 face au Pays de Galles ne restera clairement pas dans les annales. Hachée, marquée par du déchet technique et des prises de risque minimes de part et d'autre, cette seconde demi-finale a néanmoins tenu en haleine jusqu'au bout. Jusqu'à la pénalité décisive de Pollard (76e), auteur d'un 100% dans ses tentatives face aux perches. Le Pays de Galles, toujours revenu à hauteur au score, échoue pour la troisième fois de son histoire aux portes de la finale.

Tout un symbole, cette qualification obtenue au bout du pied d'Handré Pollard. L'ouvreur sud-africain a gagné, de la tête et des épaules, son duel à distance face à Dan Biggar. Précis dans ses tirs au but, peu importe la zone du terrain, le futur joueur de Montpellier s'est aussi montré décisif sur le premier essai de la rencontre, inscrit juste avant l'heure de jeu par De Allende (57e). Au contraire de son homologue gallois, remplacé dans la foulée, sans solution pendant une heure avec son compère de la charnière, Gareth Davies. Et, qui plus est, fautif sur la conclusion du centre des Boks, facile au milieu de trois défenseurs adverses, pour marquer.

L'Afrique du Sud qualifiée sans impressionner

Contrairement à l'Angleterre la veille face aux Blacks, les hommes de Rassie Erasmus n'ont pas survolé leur demi-finale. La faute, en première période, à des pertes de balle en zone de marque qui ont laissé le XV du Poireau dans le coup. Puis, au retour des vestiaires, à un manque d'agressivité dans le jeu au sol (52e, 59e) ou des erreurs techniques comme celle de Faf de Klerk (43e), suivie de l'égalisation à 9-9. Au regard du contenu présenté dans ce dernier carré, difficile de ne pas placer l'Angleterre dans le costume de favori légitime au trophée Webb Ellis. Un trophée toutefois soulevé deux fois par les Boks, en deux finales (1995, 2007). Jamais deux sans trois, comme le soutient l'adage ?

Le Pays de Galles, de son côté, trébuche encore à ce stade du dernier carré. Comme en 1987 et en 2011. Tactiquement, le XV de Warren Gatland a longtemps peiné. Le changement de charnière, dans les 20 dernières minutes de jeu, a bien failli faire basculer la donne. L'essai du finisseur Josh Adams (65e) relançant totalement le suspense. Mais, le Pays de Galles, qui restait sur quatre succès consécutifs face aux Springboks depuis 2016, a de nouveau plié dans la plus grande des compétitions. Et, comme lors du quart de finale 2015 face à ces mêmes sud-africains, l'espoir de victoire s'est envolé à cinq minutes du terme.