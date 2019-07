Coup de tonnerre Outre-Manche ! La liste des 35 Anglais, élargie à 38 ce lundi, en partance pour l'Italie en vue de préparer la Coupe du monde dans des conditions climatiques similaires à celles du Japon, comporte un absent de marque. En effet, l'ouvreur de Gloucester, Danny Cipriani, est écarté. Malgré la 3ème place obtenue par son club en Premiership, et son élection au titre de meilleur joueur du championnat Anglais, il a été renvoyé dans son club. À 31 ans, l'enfant terrible du rugby Anglais, qui compte 16 capes, (la dernière face aux Springboks en 2018) se trouve visiblement assez loin de ses deux compères, Owen Farrell et George Ford, aux yeux d'Eddie Jones.

Sans doute un mauvais présage en vue d'une future convocation en sélection. Cependant, le manager Australien a tenu à préciser qu'il avait : "laissé de bons joueurs travailler dans leurs clubs et ils doivent être prêts s'ils sont rappelés…" Reste à voir si Danny Cipriani fera partie de ceux-là, ou s'il est définitivement écarté. Pour l'heure, il est remplacé par le vétéran Mike Brown, l'arrière des Harlequins (85 sélections).

Un choix qui demeure une énigme pour la plupart

Du côté des réactions, autant dire qu'Eddie Jones ne s'est pas fait d'amis après cette annonce pour le moins surprenante. Beaucoup ne comprennent pas ce choix, et en veulent au sélectionneur.

l'Angleterre affrontera le Pays de Galles par deux fois, avant d'enchaîner avec l'Irlande et l'Italie. La liste définitive sera annoncée le 12 août, et il y a fort à parier qu'un anglais plus que les autres, la scrutera attentivement.

Avants : Dan Cole (Leicester Tigers) ; Luke Cowan-Dickie (Exeter Chiefs) ; Tom Curry (Sale Sharks) ; Charlie Ewels (Bath Rugby) ; Ellis Genge (Leicester Tigers) ; Jamie George (Saracens) ; Maro Itoje (Saracens) ; George Kruis (Saracens) ; Joe Launchbury (Wasps) : Courtney Lawes (Northampton Saints) ; Lewis Ludlam (Northampton Saints) ; Joe Marler (Harlequins) ; Brad Shields (Wasps) ; Kyle Sinckler (Harlequins) ; Jack Singleton (Saracens) ; Sam Underhill (Bath Rugby) ; Billy Vunipola (Saracens) ; Mako Vunipola (Saracens) ; Harry Williams (Exeter Chiefs) ; Mark Wilson (Newcastle Falcons / Sale Sharks)

Arrières : Mike Brown (Harlequins) ; Joe Cokanasiga (Bath Rugby) ; Elliot Daly (Saracens) ; Owen Farrell (Saracens) ; George Ford (Leicester Tigers) ; Piers Francis (Northampton Saints) ; Willi Heinz (Gloucester Rugby) ; Jonathan Joseph (Bath Rugby) ; Joe Marchant (Harlequins) ; Jonny May (Leicester Tigers) ; Ruaridh McConnochie (Bath Rugb) ; Jack Nowell (Exeter Chiefs) ; Henry Slade (Exeter Chiefs) ; Ben Spencer (Saracens) ; Ben Te’o (libre) ; Manu Tuilagi (Leicester Tigers) ; Anthony Watson (Bath Rugby) ; Ben Youngs (Leicester Tigers)