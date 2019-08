L'équipe de France a donc démarré son stage espagnol vendredi matin, sous une chaleur de plomb évidemment, à quelques encablures de la Méditerrannée. Les Bleus ont élu domicile dans un de ses complexes de luxe qu'on trouve à foison dans cette région du Sud Est de l'Espagne vouée au tourisme de masse sous toutes ses formes (avec pas mal de béton). Mais L'Oliva Nova Beach and Golf Hôtel n'a rien de retiré, ni de caché. Les joueurs français sont comme en immersion au milieu des vacanciers qui s'ébattent dans la piscine de l'établissement.

Peu de Français parmi eux a priori donc peu de risques d'être reconnus ou trop sollicités. Le terrain d'entraînement non plus n'a rien de caché. Il est situé au ras d'une route, et quelques touristes venus de l'hexagone (une famille en fait) ont pu garer leur voiture sur le bas côté pour prendre des clichés et même obtenir l'autorisation pour un enfant d'approcher les joueurs. Comme il était pressenti, le staff des Bleus a fait monter au ras de la pelouse une structure modulable dédiée à la musculation.

Jacques Brunel a respecté le programme, les Français ont pu travailler avec opposition. Et selon les premiers témoignages, les contacts de vendredi matin ont été sinon rudes, très appuyés , au point de modifier la séance de l'après-midi, finalement consacrée à la musculation. Le travail du matin avait été jugé suffisamment enrichissant pour les entraîneurs, à la recherche du graal : de l'intensité et de la vitesse maximale.

Bamba sur le terrain

Le staff a travaillé les premiers lancements, les positions des joueurs sur le terrain au gré de la circulation du ballon, les phases de conquête seront répétées un peu plus tard. Jacques Brunel s'est exprimé sur un mode sinon euphorique, très détendu. Il y avait de quoi, il a pu travailler avec la totalité des 37 joueurs . Ceci signifie que Yoann Huget ne souffre pratiquement plus de son problème à un tendon d'Achille et surtout que Demba Bamba est de nouveau opérationnel. C'était l'information du jour. Le pilier de Brive (futur lyonnais) a été opéré d'une hernie discale fin mai. On a longtemps pensé qu'il vivrait une préparation tronquée avant de partir au Japon. A priori, il pourra jouer les matchs amicaux.