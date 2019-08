"Qui est le patron des Bleus ?", s’interroge France TV sport, qui a suivi les Bleus à Marcoussis. Une question difficile à trancher. Les images de France télévisions montrent un Fabien Galthié toujours en mouvement et omniprésent sur les terrains, au contact des joueurs, et un Jacques Brunel affirmant qu’il n’y a "aucun trouble" dans la hiérarchie du XV de France. "Moi je crois que c’est une force", clame celui qui disputera son quatrième mondial en tant que sélectionneur (et adjoint). "Le sélectionneur, c’est Jacques Brunel", affirme le n°8 rochelais Grégory Alldritt.

Les Bleus poursuivent donc leur préparation et partagent quelques brefs moments avec leur public via des vidéos postées sur le compte Youtube de France Rugby. La dernière en date, tournée lors du stage à Monaco, montre des Bleus très concentrés lors d’entraînements intenses, toujours avec le ballon.

"On travaille avec de très gros déplacements, beaucoup de séquences de jeu très élevées, avec des intensités courues qui sont très longues sur des vitesses maintenues à plus de 18km/h", explique le préparateur physique du XV de France, Thibaut Giroud. Certains joueurs du XV de France s’expriment directement face à la caméra, à l’image de Jefferson Poirot ou encore Camille Lopez, qui souligne les aspects positifs d’une préparation physique avec ballon.

Par Clément Argoud