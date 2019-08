Dans 50 jours, sera donné le coup d'envoi de la Coupe du monde 2019 de rugby au pays du Soleil Levant. Aujourd'hui, World Rugby affirme que 85% des 1,8 millions de billets ont d'ores et déjà été vendus. Autre chiffre notable, le pays attend plus de 400.000 visiteurs étrangers dans les 12 villes qui accueillent le mondial.

"A 50 jours du coup d'envoi, nous sommes à la fois confiants et enthousiastes que Japan 2019 va connaître un succès sans précédent à tous les niveaux ; cette édition va battre des records et entrer dans l'histoire à la fois sur et en dehors des terrains comme première Coupe du Monde de Rugby organisée en Asie", a déclaré Sir Bill Beaumont, le président de World Rugby.