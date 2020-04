Coupe du monde 2027 : l'Argentine retire sa candidature

Agustin Pichot, candidat à la présidence de World Rugby et soutenu par Rugby Australia, a ainsi déclaré : "Nous en avons discuté avec l'Australie et nous pensons que ce n'est pas une bonne chose pour nous de rivaliser avec notre partenaire. Nous avons donc décidé de laisser de la place à l'Australie qui a un projet plus solide." L'île-continent sera donc opposée à la Russie qui a annoncé vouloir accueillir la Coupe du monde 2027 dans les stades qui ont servi durant la dernière Coupe du monde de football en 2018. World Rugby devrait attribuer l'organisation de l'événement l'année prochaine.