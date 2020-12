Les six ambassadeurs qui assureront le tirage sont les suivants : le photographe et defenseur de l'environnement Yann-Arthus Bertrand, l'acteur oscarisé Jean Dujardin, la figure de la mode française Christian Louboutin, la danseuse étoile Alice Renavand, le chef cuisinier aux trois étoiles au Guide Michelin Guy Savoy et l'architecte de renom Jean-Michel Wilmotte.

Le tirage débutera à 12h30 depuis le Palais Brogniart de Paris. Il sera retransmis sur plusieurs chaînes de télévision en direct : W9, Infosport+, Franceinfo, Bein Sports et TMC. Les Bleus figurent dans le chapeau 2 avec l'Irlande, l'Australie et le Japon et pourraint affronter l'Afrique du Sud, l'Angleterre, la Nouvelle-Zélande ou encore le pays de Galles, tous dans le chapeau 1.