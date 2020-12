"Nous voulons rendre des billets accessibles à toute la population, quel que soit son niveau de vie. Il y aura des billets à partir de 15 euros pour aller voir les matchs. Nous mettrons également 100000 billets à disposition des collectivités et à vocation sociale, avec une réduction de 30 % pour les revenus les plus modestes. Et donc des billets à 12 euros. Pour l'équipe de France, les premiers billets seront en vente à partir de 30 euros. Ensuite, pour les phases finales les prix seront évidemment plus élevés. C'est un principe d'accessibilité et de prestige sur lesquels nous allons travailler. Au mois de janvier, nous stabiliserons le prix des billets."