Au pays de la rigueur et de la ponctualité, le XV de France s'est présenté avec 55 minutes de retard pour son deuxième entraînement à Kumamoto, ce mardi après-midi. Un retard qui a suscité des interrogations au sein de la délégation de la télévision locale japonaise présente pour l'occasion... Il était donc 15h25 (8h25 en France) quand les deux bus transportant la délégation tricolore se sont avancés vers le Suizenji Stadium. Les Bleus de Jacques Brunel avaient déjà découvert ce complexe sportif le matin même pour une première séance. Un stade assez défraîchi coincé entre plusieurs immeubles, loin du charme du centre d'entraînement de Fujiyochida où le XV de France avait séjourné avant le début du Mondial.

Quatre joueurs n'ont pas pris part à cet entraînement collectif. L'arrière Maxime Médard, l'ailier Damian Penaud, le troisième ligne centre Grégory Alldritt et le deuxième ligne Bernard Le Roux sont restés sur le bord du terrain, regardant leurs partenaires s'échauffer sous la houlette du préparateur physique Nicolas Jeanjean. Le sélectionneur Jacques Brunel, lui, en a profité pour discuter avec les "blessés", notamment Maxime Médard et Bernard Le Roux. Des absences qui ne suscitent aucune inquiétude pour la suite de la compétition. De son côté, Fabien Galthié a longuement échangé avec Gregory Alldritt. De quel sujet s'agissait-il ? De prime abord et à la lueur des gestes et mouvements de l'adjoint "comme les autres", il était bien question de rugby.

Pour le reste, la séance s'est déroulée à huis-clos mais sous les yeux du vice-président de la FFR Serge Simon, également manager des équipes de France. Une séance d'une heure et quart réalisée sous une forte chaleur humide (environ 30°C), mettant à contribution les organismes.

Enfin, le groupe tricolore accueille ce soir un nouveau membre en la personne du trois-quarts centre de Lyon Pierre-Louis Barassi. Interrogé sur le sujet, le troisième ligne centre Louis Picamoles a avoué que le groupe avait déjà réfléchi au bizutage du jeune champion du monde des moins de 20 ans. "C'est vrai, on en a discuté, mais on va surtout essayer de faire en sorte qu'il se sente bien dès son arrivée. Il débarque dans un groupe qui vit ensemble depuis deux mois, il va découvrir l'équipe de France. Ça fait beaucoup. Autant qu'il se sente vite à l'aise pour qu'il apporte toutes ses qualités au groupe."