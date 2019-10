On nage en plein délire. Après trois matchs, dont deux semi-purges face aux Etats-Unis et au Tonga, en est-on vraiment arrivé à considérer le pays de Galles comme un adversaire "abordable" ? D'où est donc venue cette idée folle et pourtant très répandue en France -chez les joueurs, les entraîneurs, les supporters ou les journalistes- que les Gallois seraient tout à coup devenus inoffensifs ? Parle-t-on ici des Balandrade de Pouyastruc, des Reichel de Bédarrides ?

En tout état de cause, la sélection nationale a affronté huit fois le XV du Poireau depuis 2011 et s'est inclinée à sept reprises face aux coéquipiers d'Al-Wyn Jones. Et si le dernier France-Galles -perdu sur le gong de façon après que George North eut intercepté une brique de Sébastien Vahaamahina- pourrait laisser penser que l'écart entre les deux nations n'est pas gigantesque, la minuscule principauté est aujourd'hui clairement supérieure aux Bleus de France, talonne les All Blacks au classement mondial et assoit sa réussite contemporaine sur le système défensif le plus abouti de la planète...

Le pire ? C'est qu'après avoir couché cette litanie de faits sur table, on est encore persuadé que du joyeux bordel (affaire Ramos, dossier Guirado...) régnant actuellement dans ce groupe France (et qui ressemble à s'y méprendre au contexte "habituel" d'une équipe de France en Coupe du monde...) peut accoucher d'un exploit impensable, pour quiconque a suivi les Bleus ces huit dernières années.

Coupe du monde 2019 - Des supporters français présents au Japon !Icon Sport

Pour ce qu'il représente et les perspectives qu'il ébauche, on aime déjà ce match . On aime les gueules cassées de Guilhem Guirado et Al-Wyn Jones, à la sortie du tunnel. On aime le Land Of My Fathers des grandes bouches de Bridgend et Pontypridd, le son mat du premier plaquage de Wenceslas Lauret sur Justin Tipuric, le claquement de la première quille de Dan Biggar. On aime déjà ce match parce qu' on a le droit d'être irrationnel, lorsqu'il est question du XV de France. Bretons, Basques, Occitans, bougnats, expats ou Parigots, vieux cons et jeunes imbéciles, nous avons tous attendu le début de cette compétition gagnés par cette excitation proportionnellement liée à l'amour que l'on porte, de Saint-Nazaire à Chateaurenard, à cette équipe de France.

Et si les clubs du rugby pro ont désormais leurs "propriétaires", la sélection n'appartient par essence à personne. Par atavisme, elle est même le bébé de tous : de vous, de moi, de nous, des 300 000 licenciés regroupés au sein du bateau fédéral et des milliers de fadas qui ont pour certains épargné des mois, traversé le monde et vécu un foutu typhon dans le seul but de pouvoir dire un jour à leurs mômes : "J'y étais".