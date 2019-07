Rugbyrama : Êtes-vous surpris par l’intensité de la préparation, vous qui avez côtoyé Thibault Giroud du temps où il officiait au Biarritz olympique ?

Wenceslas Lauret : On est cette semaine sur un cycle de trois jours axés sur une grosse intensité, avec des objectifs minimum à atteindre collectivement en termes de mètres parcourus par minute, ce qui oblige tous les joueurs à se dépouiller les uns pour les autres. C’est très intense, mais malgré tout très axé sur le rugby. Même quand on fait du travail spécifique de course comme des navettes, le staff parvient toujours à intégrer du ballon. J’ai connu Thibault Giroud du temps où il était à Biarritz mais honnêtement, il s’est amélioré. Avec l’âge, c’est normal… Non, honnêtement, ce qui est proposé est très intéressant.

Vous disputerez au Japon votre première Coupe du monde. Comment imaginez-vous cette compétition ?

W.L. : La Coupe du monde, pour un rugbyman, c’est le Graal. Quand on en dispute une, on a forcément envie de marquer l’histoire. On se souvient qu’en 2011, les Bleus sortaient de résultats qui n’étaient pas terribles et, malgré une phase de poule peu aboutie, ils sont passés tout près du titre… C’est ça la magie de cette compétition, elle permet de tout gommer, ou presque. C’est ce qui fait d’elle un rêve absolu, après les moments difficiles que l’on a vécus.

La disputer au Japon est-il un plus ou un moins, à vos yeux ?

W.L. : Pour moi, c’est très particulier, parce que c’est au Japon que j’ai disputé la dernière Coupe du monde de ma carrière, avec les moins de 20 ans. Ce sera peut-être ma dernière, alors je veux en profiter, d’autant que j’aime bien la culture asiatique : leur nourriture, les mangas, les films de kung-fu… Le Japon est un pays qui m’a toujours attiré, avec sa culture si particulière.

XV de France - Wenceslas Lauret et Baptiste Serin lors de la préparation des BleusIcon Sport

Samedi dernier, vous avez pu assister à la première journée du Rugby Championship. Qu’en avez-vous retenu ?

W.L. : La première chose, c’est qu’on a vu que les Sud-Africains étaient déjà très solides… et pour ce qui nous concerne, les Argentins ont aussi semblé bien en place. Mais bon, personne n’est imprenable. Si on est bien organisé et que tout le monde répond présent à 110 % le jour J...

Le capitaine argentin Pablo Matera fait-il aujourd’hui figure de référence mondiale à votre poste ?

W.L. : Des références, je n’en ai plus. Avant, j’ai eu Serge Betsen, puis Thierry Dusautoir, mais c’est fini maintenant. Après, concernant Matera, c’est évidemment un très bon joueur, qu’on va être amené à croiser régulièrement puisqu’il a signé au Stade français. Mais c’est toujours pareil : j’attends d’abord la vérité du terrain pour me faire une véritable opinion.

En fin de semaine, après la randonnée en montagne prévue sur les hauteurs de Monaco, vous allez comme vos coéquipiers avoir cinq jours de repos. On imagine que vous les attendez avec impatience ?

W.L. : Le jour off nous a déjà fait du bien, on en a profité pour bien manger, pour prendre un peu de bon temps à la plage, mais c’est resté très sage. C’est pourquoi on attend avec une grande impatience les cinq jours de repos qui nous attendent à la fin du stage. Ce sera la récompense ! Je ne sais pas ce qui nous attend en fin de semaine en montagne mais, en comparaison à ce qu’on subit sur le terrain tous les jours ou ce que nous ont fait vivre les gars du GIGN, ça ne peut être qu’une promenade de santé…