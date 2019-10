"Dan Biggar, Josh Adams et Jonathan Davies ont tous quitté le terrain sur blessure, nous attendons d'en savoir un peu plus sur leur état physique avant de nous prononcer. Plus globalement, les Fidjiens sont des athlètes incroyables et nous ont vraiment posé beaucoup de problèmes dans tous les compartiments du jeu, à Oita : nous avions prévu de les cibler en mêlée et sur les mauls pénétrants et n'avons pu vraiment exécuter ce plan... Je constate néanmoins que mon équipe a du caractère et a su réagir en cours de match, pour arracher notre ticket en quarts de finale."