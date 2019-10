Ce n'est ni le nom le plus sexy du rugby européen, ni le joueur le plus connu, côté français, de la formation alignée par Toutai Kefu. Telusa Veainu, pourtant, compte bien parmi ces joueurs à craindre, en premier chef, ce dimanche dans la rencontre qui opposera la France au Tonga. Le CV parle pour lui: arrivé à Leicester en 2015, le polyvalent tonguien ailier-arrière (il jouera arrière ce dimanche) s'est rapidement imposé comme un des hommes forts des Tigers. En trois saisons, il y cumule 59 titularisations pour 29 essais. Ça vous classe un homme.

Un avènement tardif, toutefois. S'il porte aujourd'hui la tunique tonguienne, d'où ses parents sont originaires, Veainu est pourtant né en Nouvelle-Zélande, il y a 29 ans. Et avant d'éclairer le jeu de Leicester, il a surtout été un joueur peu en vue du Super rugby. Aux Highlanders, aux Crusaders puis aux Melbourne Rebels.

De cet épisode sudiste, il ne conserve que 15 apparitions en cinq saisons, pour trois titularisations seulement. "C'est une autre époque. Je n'avais pas toujours confiance en moi. Je ne pensais jamais avoir le niveau pour être, un jour, un joueur international. En 2015, pendant que la sélection des Tonga disputait la Coupe du monde, je n'avais même plus de contrat professionnel" raconte aujourd'hui le joueur. Il retrouva un employeur quelques semaines plus tard : en novembre 2015, il tente l'aventure européenne et s'engage comme joueur supplémentaire en faveur des Leicester Tigers. Il y est aujourd'hui une idole.

Telusa Veainu (Leicester) plaqué par Simon Zebo (Munster)Icon Sport

" La France va essayer de beaucoup faire circuler le ballon "

Si les Bleus doutent encore de la menace que représente ce joueur, ses deux essais inscrits face à l'Argentine, il y a une semaine, devraient finir de les convaincre. Surtout, ils permettaient alors aux Tonguiens de revenir dans un match franchement mal embarqué. "C'était bien de finalement retrouver le terrain, mais notre début de match a été terriblement décevant. Malgré tout, on était assez calmes. On savait que si on arrêtait de faire des erreurs, on allait réussir à leur mettre la pression. C’est ce qui s’est passé, et si l’essai juste avant la mi-temps avait été accordé, ça aurait fait une grosse différence."

Une menace à prendre au sérieux, pour les Bleus. Rapidement menés 28-0, les Tonguiens étaient alors revenus dans le match (défaite 28-12). Et Veainu avait été leur sauveur. "Face à la France, ça va être un défi énorme. Comme les Argentins, je pense qu’ils vont essayer de beaucoup faire circuler le ballon" anticipe le joueur. Avant de conclure, avec ce défi lancé à l'équipe de France à propos des deux matchs à disputer en quatre jours : "Cela va être difficile à gérer pour eux. Je suis d'ailleurs très heureux que nous n'aillons pas eu à gérer une telle situation. Mais je ne m'inquiète pas pour eux : c'est une nation du tier 1. Nous, les nations du tier 2, nous avons l'habitude de faire face à ces calendriers défavorables. On verra bien si, eux, sont capables de s'en sortir... "