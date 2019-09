À quelques longueurs d’affronter l’Argentine, en ouverture de sa Coupe du monde au Japon pour un match décisif, Jacques Brunel s’est surtout amusé à jouer le contre-pied, ce samedi pour sa première conférence de presse sur le sol nippon. "Un match déjà décisif ? C’est vous qui le dites." Effectivement, on le dit. Dans une poule où l’Angleterre sera grande favorite, la deuxième place qualificative semble devoir revenir aux Français… Ou aux Argentins. Leur confrontation directe, dès lors, prend un tour de 8e de finale.

Et s’il faudra "ne pas oublier de jouer les autres matchs, comme la France a pu le faire par le passé", comme le rappelle justement le sélectionneur, on maintient : une défaite en ouverture, face à l’Argentine, mettrait déjà aux Bleus un pied hors de la compétition. Dans ce contexte, qu’il faudrait être fou de nier, la composition d’équipe que décideront Brunel et ses adjoints, qu’ils soient ou non comme les autres, prend une importance capitale.

Guirado devrait bien débuter

Officiellement, cette composition ne sera annoncée que jeudi matin (11 h 30) heure japonaise. Et jusque-là, le sélectionneur s’amuse à brouiller les pistes. À commencer par le cas le plus épineux de Guilhem Guirado, dont il avait remis le statut de capitaine en question pendant le Tournoi et qui, depuis, est soumis à la concurrence de Camille Chat. Extraits de conversation, en conférence de presse : "Guilhem Guirado a déclaré qu’il n’était pas certain de commencer le premier match face à l’Argentine, qu’en est-il ?" - "Je ne vais pas commenter les paroles de Guilhem Guirado. Je n’en dirai pas plus." - "Avez-vous un doute au poste de talonneur pour votre première composition d’équipe ?" - "Non." - "Guirado sera-t-il le capitaine face à l’Argentine ?" - "Vous le saurez jeudi"» - "Ça a l’air d’être un sujet sensible ?" - "En tout cas qui vous intéresse." - "Parce que Guilhem Guirado est le capitaine…" - "C’est le capitaine."

Le sélectionneur a décidé de procéder autrement. Selon nos informations, Guilhem Guirado devrait pourtant bel et bien disputer la rencontre, samedi prochain face à l’Argentine. Camille Chat prendrait alors le chemin du banc de touche, avec une entrée en jeu en début de seconde période où sa puissance sur la ligne d’avantage est espérée ravageuse.

