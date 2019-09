Pourtant, à 14-12 à la pause puis 21-12 avec l’essai sur interception de Nayacalevu, les hommes de Cheika n’en menaient pas large. La guerre du sol a été gagnée quasiment tout le match durant par les joueurs de McKee face aux spécialistes Hooper et Pocock. La défense pacifique a aussi été agressive à souhait, sans les habituels plaquages dangereux. Tuisova a fait du Tuisova, ravageur sur son passage, quand Yato a fait du Yato, bien au soutien sur le premier essai (8e).

Mais heureusement pour les Or et Vert, les mêlées et les mauls ont été salutaires. Les Aussies ont largement insisté là-dessus pour faire passer les maladresses et mauvais choix initiaux. Autre souci : une charnière qui grince. Mais le coaching de Cheika a été gagnant, rentrant notamment Genia et Toomua pour une meilleure gestion.

Les Gallois dans la tête des deux équipes

L’heure de jeu et la fin du deuxième acte ont donc été à sens unique, les Wallabies obtenant un bonus offensif, les Fidjiens s’écroulant aussi physiquement, le match s’achevant sur un 6 essais à 2 un peu dur pour les guerriers îliens.

Dorénavant, les vice-champions du monde 2015 vont se concentrer sur la match contre le Pays de Galles qui devrait décider de la première place de la poule. Les Fidjiens en sont à espérer une qualification en tant que second, mais il faudra aussi battre les Gallois.