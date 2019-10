Dan Biggar avait l’art de la synthèse juste après la demi-finale perdue de peu contre l’Afrique du Sud lorsqu’il déclarait : "Il nous reste désormais peu de temps pour nous remettre de ce combat et préparer ce match pour la troisième place face à des All Blacks vexés". En tombant dans le jeu direct imposé par les Boks, les Gallois se sont exposés à de gros bobos. Et cela n’a pas manqué. Premier titulaire à sortir dimanche, le pilier Tom Francis a été touché à l’épaule en s’interposant sur une charge du mammouth de Duane Vermeulen. Il aurait sûrement serré les dents pour la grande finale, comme l’a concédé son sélectionneur Warren Gatland ce mercredi, mais pas pour la petite.

Sorti deux minutes plus tard suite à un claquage, l’ailier George North n’aurait, de son côté, pas pu prétendre à jouer ce week-end. On continue ? Aaron Wainwright a également souffert des ischios dans le dernier quart d’heure dimanche, l’obligeant à sortir. Une nouvelle perte de taille pour la troisième ligne galloise, déjà amputée de Josh Navidi depuis le quart contre les Bleus (20-19). Là encore pour un problème d’ischios. Enfin, Warren Gatland a dû enregistrer en début de semaine le forfait de Leigh Halfpenny, victime d’une commotion cérébrale. L’ancien Toulonnais était pourtant resté sur le terrain toute la rencontre, ce qui peut paraître étonnant, voire inquiétant, pour un joueur au passif chargé en termes de commotions.

Seulement vingt-six joueurs disponibles

Si on ajoute à toutes ces absences sur blessure celle de Liam Williams, touché à la cheville à l’entraînement avant la demi-finale et rentré lundi à Londres pour se faire opérer – son indisponibilité serait de trois mois selon Warren Gatland, et il devrait ainsi manquer le début du prochain Tournoi des 6 Nations – le futur ex-sélectionneur des Diables Rouges n’avait ce mercredi que vingt-six joueurs vraiment aptes sous la main pour composer sa feuille de match. Du groupe gallois, seuls Bradley Davies, Ryan Elias et Aled Davies ne participeront pas à la petite finale.

Dans ce contexte, le XV du Poireau affichera face aux All Blacks une équipe bien différente de celle qui a battu la France le 20 octobre dernier. Des changements à la fois contraints et de circonstance qui font le bonheur de têtes moins connues du rugby international, comme Owen Lane (21 ans). Arrivé au Japon juste après les quarts, le jeune trois quarts polyvalent des Cardiff Blues, dont la cape a été remise par le prince Charles en personne, démarrera la rencontre et aura comme vis-à-vis le revanchard Rieko Ioane. "Mon attention est focalisée sur le fait de me challenger moi-même pour être bon face aux meilleurs joueurs du monde". À l’image de ce pays de Galles très affaibli dont la dernière victoire face aux All Blacks remonte à 1953.