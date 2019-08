20 août 2010 : début en Top 14 avec l’ USAP

C’est face à Brive que Romain Taofifenua géant seconde ligne fait ses débuts chez les professionnels. Le jeune français alors âgé de 20 ans, commence en tant que titulaire dans le XV perpignanais et joue une quarantaine de minutes. Pour ses premiers pas avec les Sangs et Or le fils de Willy Taofifenua (également joueur de rugby professionnel) connaîtra la défaite contre les brivistes (26-11). Pour sa première année dans l’élite du rugby français, le « grand Tao » jouera trois matchs, face à Brive donc, mais aussi Montpellier et La Rochelle.

16 juin 2012 : première sélection avec les Bleus

Auteur d’une belle saison (2011/2012) en club, le deuxième ligne de l’USAP disputera 25 matchs toutes compétitions confondues. C’est sous les ordres de Philippe Saint-André (sélectionneur de l’équipe de France du 1erdécembre 2011 à 2015) que Romain Taofifenua connaîtra sa première sélection face aux Pumas (Argentine) lors du second test match. Pendant cette rencontre, le natif de Mont-de-Marsan jouera seulement 5 petites minutes. Il découvre le tournoi des six nations en 2013 avec deux participations contre l’Italie et le Pays de Galles. Il connaît par la suite deux ans sans être appelé en équipe nationale, il portera à nouveau la tunique bleue en 2015 pour les 5 rencontres du Tournoi des 6 Nations.

15 août 2014 : premiers pas en rouge et noir

Recruté à l’intersaison 2014 par le Rugby Club toulonnais, ce changement de carrière est un véritable tremplin dans l’ascension du nouveau varois. Sa première rencontre avec le RCT se déroule à Bayonne, titulaire et sortie à l’heure de jeu, c’est une première réussie puisque Toulon s’impose finalement dans le pays basque (15-29). Ce nouveau défi permet à Romain de se frotter à ce qui se fait de mieux au niveau mondial à son poste, Bakkies Botha (international sud-africain, champion du monde 2007) et Ali Williams (international néo-zélandais, champion du monde 2011). Une concurrence qui portera ses fruits puisque l’international français retrouve les bleus en 2015 et décroche également son premier trophée la même saison.

2 mai 2015

C’est après une finale franco-française que Romain Taofifenua soulève son premier trophée, un an après avoir posées ses valises du côté de Toulon. Ce soir de 2 mai 2015 le RCT affronte Clermont. Champions en titre les toulonnais ont l’expérience des grands rendez vous. Après un match serré et un exploit de Drew Mitchell, les hommes de Mourad Boudjellal s’imposent pour la troisième fois consécutive. Une consécration pour le « grand Tao » qui prit part pendant une grosse demi-heure à cette finale. Une soirée qui restera dans la tête de l’international français jusqu'à la fin de sa carrière.

Octobre 2017 : réunion de famille

Double coup pour le rugby club toulonnais fin 2017, Toulon prolonge Romain Taofifenua et voit arriver son frère Sébastien dans leur rangs en provenance de l’UBB. "J'ai récemment prolongé de trois saisons ici. C'était important, cela montre mon attachement à ce club. Désormais, mon frère m'a rejoint en plus, je me sens très bien ici" ce sont les mots du seconde ligne. De nouveaux réunis sous les mêmes couleurs après avoir évolués ensemble à l’USAP, le pilier et le seconde ligne auront à cœur de réussir leur aventure commune du côté de la rade.

" On sait comment ça marche, une équipe ne fonctionne pas par ses individualités mais par le groupe, nous devons aller vers cette cohésion "

Interrogé sur le début de saison compliqué du RCT romain Taofifenua évoque comment s’en sortir et propose une solution.

Fiche technique :

Romain Taofifenua, 28 ans (né le 14/O9/1990 à Mont-de-Marsan)

Deuxième ligne- 2,00m- 133 kg

Clubs : Perpignan (2010-2014, 82 matchs, 8essais) Rugby club toulonnais (depuis 2014, 131 matchs, 10 essais)

En équipe de France : 13 sélections, 1 essai

Palmarès : Vainqueur de la Champions Cup avec Toulon en 2015

Par Hugo Castanet

Crédit photo de couverture : Inigo Brothers