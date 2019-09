1 juillet 2014 : De la Loire à la Rade

Né à Angers, c'est au SCO où le jeune Emerick Setiano s'épanouit rugbystiquement de ses 6 ans jusqu'à ses 15 ans. "Une grande camaraderie. J’ai eu beaucoup de mal à l’époque à me détacher de mes coéquipiers pour rejoindre l’équipe de Tours" disait-il de sa Maine-et-Loire natale. Il entre ensuite au Pôle Espoirs de l'US Tours Rugby et y passe trois années de lycée pour préparer un bac STMG. Ses talents éclatent au grand jour. Il signe dans le Var, au RC Toulon, le 1er juillet 2014. Il évolue avec les Espoirs, s'entraîne avec l'effectif professionnel avant de signer son contrat.

13 novembre 2016 : Premier Pilou-Pilou

Emerick Setiano - ToulonIcon Sport

13 mai 2019 : De 65 à 37, non sans surprise

Après avoir réalisé une très bonne saison avec le RCT malgré une mauvaise neuvième place, Emerick Setiano a été appelé non sans surprise parmi les 65 de la pré-liste de Jacques Brunel. C’était la première fois que le Toulonnais arrivait à Marcoussis. Preuve de son implication et de son sérieux, les coachs français ont même décidé de le conserver aussi dans la liste des 37 joueurs (31+6 réservistes) avant que le Graal lui soit donné : son billet pour le pays du Soleil levant.

2 septembre 2019 : Emerick, c'est Tokyo

Le Toulonnais a gardé sa place après la dernière session d'écrémage du staff tricolore. "Il correspond au projet que l'on veut mettre en place, il est jeune et il a montré cette année, dans un club pas facile, de la présence et du caractère. C'est la bonne surprise, espérons que ce soit la révélation de ce tournoi" disait le sélectionneur Jacques Brunel à son sujet. Setiano devrait avoir du temps de jeu contre les Tonga et les Etats-Unis, sa présence sur le pré contre le terrain contre les Pumas et les Anglais est quant à elle moins certaine.

La décla'

" Comme le dit Patrice, nous ne jouons pas le même sport que les autres nous les piliers. Nous avons choisi cela et nous sommes fiers. Nous devons remplir notre rôle pour apporter à l'équipe, je sais que si la mêlée ne va pas, ce sera de ma faute. "

" "

La fiche technique

Emerick Setiano - 23 ans (Né le 19/07/1996 à Angers)

Pilier - 1,85m – 114 kg

Clubs : Angers puis Tours (2013-2014) et Toulon (2014 - aujourd'hui)

En équipe de France : 3 sélections

Palmarès en club : Néant

Tristan Failler