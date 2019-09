7 mai 2011 : début en Top 14

Pour sa première en Top 14, le natif de Nouméa se déplace avec les Brivistes sur la pelouse d'Agen. Dans un premier temps remplaçant, il rentre en jeu pour les trente dernières minutes de match. Son équipe s'incline (36-10), c'est le seul match qu'il disputera avec son club formateur avant de partir du côté de l'Usap la saison d'après. Il connaîtra une toute autre ascension du côté de Perpignan.

10 novembre 2012 : première sélection

Après une belle intégration à l'USAP, Sébastien Vahaamahina connaît sa première sélection face à l'Australie. Pour cette grosse affiche, le seconde ligne de Perpignan joue un peu moins de 15 minutes, mais la France s'impose (33-6) après avoir livré un très gros match. Quelques mois plus tard, il découvre le Tournoi des 6 Nations, une première pour lui. Il est titulaire lors de la seule victoire française au cours de ce Tournoi.

Test match - Sébastien Vahaamahina, lors de sa première cape, au soutien de Vincent Debaty (France Australie)Icon Sport

2011 à 2014 : la transition

Son passage à l'Usap permet à Sébastien d'être le joueur qu'il est aujourd'hui. Arrivé de Brive après avoir disputé un seul match. Il s'impose au fil du temps en terre catalane, il y est associé au solide Romain Taofifenua. Il devient indispensable au groupe, mais part en 2014 pour un cador du championnat, Clermont. Dans son nouveau club, il est rapidement titulaire et indiscutable. C'est grâce à ses bonnes performances avec les Jaunards qu'il devient un élément important du XV de France.

15 juin 2019 : grosse déception

Après avoir réalisé une excellente saison, l'ASM dispute la finale de Top 14 face au Stade toulousain. Sans aucune surprise, Sébastien Vahaamhina est titulaire en seconde ligne, il dispute même la rencontre dans son intégralité. Malheureusement, après avoir remporté la Challenge Cup face à La Rochelle, les hommes de Frank Azéma ne réussiront pas à faire le doublé, puisqu'ils s'inclinent face à l'équipe d'Ugo Mola (24-18) au Stade de France.

Top 14 - Sébastien Vahaamahina (ASM Clermont) en finale contre ToulouseIcon Sport

2 septembre 2019 : départ pour le Japon

Devenu un titulaire en puissance de l'équipe de Jacques Brunel, Sébastien Vahaamahina fait évidemment partie de la liste des joueurs qui s'envoleront pour le Japon. Seule certitude au poste de seconde ligne, le Clermontois sera un élément essentiel pour espérer un beau parcours des Bleus au pays du soleil levant. Le géant reste quand même prudent : "Tout peut arriver dans le sport, je n'ai pas envie de rentrer dans cette zone de confort. Je reste sur mes gardes, je me dis tout le temps que je vais être remplaçant ou hors groupe donc je fais toujours le maximum sur l'investissement et aux entraînements. Je me bats pour une place de titulaire." Une interrogation subsiste, à qui Vahaamahina va être associé ? Gabrillagues, Le Roux, Iturria seul le staff des Bleus à la réponse à cette question, verdict samedi.

Sébastien VahaamahinaRugbyrama

La décla' :

" Cet essai, je leur donne. Je le prends pour moi, c'est comme ça. Je ne vois pas le défenseur monter et je me précipite trop pour faire la passe. Ça arrive, quoi... "

Le seconde ligne du XV de France revient sur son erreur qui vient crucifier les Français et donner la victoire aux Gallois grâce à un essai de North sur interception.

La fiche technique :

Sébastien Vahaamahina, 27 ans (né le 21 octobre 1991 à Nouméa)

Deuxième ligne - 2,03m, 126 kg

Clubs : Brive (2010-2011,1 match), l'USAP (de 2011 à 2014, 49 matchs, 4 essais), l'ASM (depuis 2014, 108 matchs, 8 essais)

Palmarès : Champion de France avec l'ASM en 2017 ; Vainqueur de la Challenge Cup en 2019 avec l'ASM.

En équipe de France : 41 sélections

Par Hugo Castanet