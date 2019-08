17 juin 2018 : champion du monde des -20ans

Coup de sifflet final, l’équipe de France remporte le titre de championne du monde des moins de 20 ans au stade de la méditerranée de Béziers. Auteur d’un très beau mondial en France, Romain Ntamack est l’un des grands artisans de la victoire finale des Bleus. Débutant le tournoi au poste de demi d’ouverture contre l’Irlande et la Géorgie, c’est au centre de l’attaque associé à Louis Carbonel au poste d’ouvreur qu’il a brillé contre les All Blacks et l’Angleterre. Connu pour le nom qu'il porte et la célébrité de son père (Emile Ntamack, international français) le natif de Toulouse a montré au monde du rugby qu’Emile et Romain étaient deux joueurs différents, mais tout aussi talentueux.

30 novembre 2018 : prolongation jusqu’en 2023 avec le Stade toulousain

Évoluant au Stade toulousain toute sa carrière (de 1988 à 2005) le père de Romain, Emile, n’a connu qu’un seul club. Toulousain dans l’âme, le jeune international français a prolongé son contrat jusqu’en 2023. "Je suis très content de rester ici, de prolonger l'aventure avec ce club que je connais depuis tout petit. Le club l'est aussi" confie Romain à Rugbyrama. Pour le moment c’est clair, le demi d’ouverture rouge et noir compte bien grandir dans son club de toujours, et pourquoi pas faire sa carrière intégralement du côté d’Ernest Wallon. Cette question, seul l’avenir y répondra.

Romain Ntamack - ToulouseIcon Sport

1 février 2019 : premier match en bleu, et titulaire au centre

Auteur d’un très bon début de saison avec le Stade toulousain, Romain Ntamack a connu sa première titularisation en Bleu au poste de centre face au Gallois pour l’ouverture du tournoi des VI nations 2019. "J'ai trouvé que Romain a été propre, surtout au vu des conditions dans lesquelles il a évolué : on a bien vu que les Gallois l'ont ciblé. Ils ne l'ont pas laissé respirer. Du coup, il a été à l'image de l'équipe de France, pris dans la tenaille. Malgré tout, il n'a pas fait de connerie."

Louis Carbonel parle de la prestation de son ancien coéquipier chez les Bleus avec les jeunes. À l’image de l’équipe, Ntamack a été plutôt à son avantage en première période (16 - 0 à la mi-temps), dans le second acte, il a eu plus de mal comme ses quatorze autres coéquipiers. Pour sa première il jouera toute la rencontre.

15 juin 2019 : champion de France 2019 avec le Stade toulousain

Depuis le début de saison 2018/2019, Romain Ntamack est dans un rêve avec Toulouse. Il joue et bien, ce qui l'amène à faire ses premiers pas en équipe de France. Une saison aboutie pour le jeune ouvreur qui connaîtra la victoire en remportant le titre de champion de France face à Clermont. Même s'il a eu une deuxième partie de saison plus compliquée en étant relégué sur le banc, il participera à cette finale pendant 5 petites minutes. Un début de carrière prometteur une nouvelle fois, avec un deuxième titre à la clé après sa victoire en Coupe du monde avec les moins de 20.

Romain Ntamack - France U20Icon Sport

18 juin 2019 : appelé dans la pré-liste

Installé au plus haut niveau depuis un peu plus d’une saison maintenant, le fils d’Emile a été appelé par Jacques Brunel, et fait partie de la liste des 37 joueurs (31 plus 6 réservistes) qui vont faire la préparation à la Coupe du monde. À 20 ans, la perle toulousaine va certainement participer à sa première Coupe du Monde, un grand pas dans cette jeune carrière déjà bien remplie pour son âge. Vendredi soir face à l’Italie le jeune Ntamack aura sa chance et devra prouver que sa place est bien au Japon.

La décla :

" J'ai progressé et ça m'a fait grandir. J'ai appris avec les meilleurs et face aux meilleurs. J'espère bien continuer sur cette lancée en club lors de la fin de saison. "

Fiche technique :

Romain Ntamack, 20 ans (né le 01/05/1999 à Toulouse)



Demi d’ouverture/Centre, 1,86 m et 86 kg



Club : Toulouse (depuis 2017, 37 matchs et 8 essais)



Équipe de France : 6 sélections, 1 essai



Palmarès : champions du monde avec l’équipe de France des moins de 20 ans en 2018, vainqueur du championnat de France 2019 avec le Stade toulousain.

Par Hugo Castanet

Crédit photo de couverture : Inigo Brothers