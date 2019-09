13 août 2010 : premier match de Top 14

Après trois saisons passées à Bordeaux en Pro D2, Maxime Machenaud rejoint Agen en Top 14. Il y passe deux saisons et joue un nombre colossal de matchs, 51 au total. Souvent devancé par Alexi Balès, il débute les rencontres en partie sur le banc de touche pour sa première saison avec huit titularisations seulement. Il s'impose lors du deuxième exercice dans le Lot-et-Garonne. Il participe à 25 matchs de championnat pour 22 titularisations. Il réalise une grosse deuxième saison avec Agen qui le mène au XV de France.

Maxime MachenaudRugbyrama

23 juin 2012 : première sélection

Pour sa première sélection en équipe de France, Maxime Machenaud est titularisé face à l'Argentine. Il inscrit un essai le jour de sa première apparition avec les Bleus, il est remplacé à la 70e minute de jeu. Depuis ses débuts, le demi de mêlée du Racing cumule 36 sélections pour 22 titularisations. Sa dernière sélection date du 17 mars 2018 pendant le Tournoi des VI Nations face au pays de Galles.

24 juin 2016 : champion de France de Top 14

Après une belle saison avec son club, Maxime Machenaud s'envole direction Barcelone pour disputer la finale du championnat de France de Top 14. Pour la première fois, la finale est délocalisée en raison de l'Euro de foot qui se déroule en France. C'est au Camp Nou que le Racing 92 affronte le RCT pour tenter de décrocher le Brennus. Au cours de cette finale, Machenaud reçoit un carton rouge à la 18e minute pour un plaquage cathédrale sur Giteau. Malgré plus d'une heure en infériorité numérique les Racingmen l'emportent (29-21).

Maxime MachenaudRugbyrama

29 avril 2018 : blessure au genou face à Bordeaux-Bègles

"Très triste d'avoir à vous annoncer que la saison se termine pour moi. Victime d'une rupture totale du ligament croisé, je vais devoir rester éloigné des terrains quelque temps" annonce Maxime Machenaud sur ses réseaux sociaux après le match face à Bordeaux-Bègles. C'est désormais une course contre la montre qui démarre pour le demi de mêlée français. Un coup dur dans sa carrière en vue de la Coupe du monde au Japon un an et six mois plus tard. Il revient de blessure plusieurs mois après en espérant retrouver son meilleur niveau et postuler pour le Japon.

2 septembre 2019 : sélectionné pour le Japon

Appelé dans la liste des 37 pour la préparation au Mondial, il voit sa chance d'aller au Japon grandir de jour en jour. S'il n'est pas premier dans la hiérarchie des numéro 9, derrière Dupont et Serin, le 2 septembre dans le JT de TF1, Jacques Brunel appelle et confirme la présence du demi de mêlée du Racing 92. Relégué derrière le Toulousain et le Bordelo-Béglais, Maxime Machenaud devra réaliser de très grosses performances lorsqu'il aura sa chance pour espérer gratter du temps de jeu durant la compétition.

La décla :

«Je me re-muscle la jambe, et j'essaie de retrouver la sensation d'appuis dans l'axe petit à petit. Deux mois seulement après l'opération, on est encore limités sur les mouvements mais il y a toujours un protocole à suivre qui prend du temps».

Fiche technique :

Maxime Machenaud 30 ans (né le 30 décembre 1988 à Bordeaux)

Demi de mêlée, 1,74m et 87 kg

Clubs : UBB ( 2007/2010, 52 matchs et 7 essais) SUA (2010/2012, 51 matchs et 4 essais) Racing 92 (depuis 2012, 165 matchs et 14 essais)

En équipe de France : 36 sélections et un essai

Palmares :

Champion : 2016 avec le Racing 92

Hugo Castanet