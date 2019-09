Saison 2010/2011: montée de l'UBB en Top 14

Au club depuis 2008, Camille Lopez est un grand artisan de la montée de l'Union Bordeaux Bègles en Top 14. Avec 21 matchs joués en Pro D2 avant l'accession en Top 14, il est un élément indispensable de son équipe. Arrivé au club sur la pointe des pieds et avec des kilos en trop, aidé par Ludovic Loustau préparateur physique, il perdra 10 kilos la première année. Sa nouvelle forme physique lui permet de s'affirmer à l'ouverture et de briller avec les Bordelais.

Camille Lopez - Bordeaux-Bègles - Bayonne - 30 mars 2013Icon Sport

8 juin 2013 : première sélection

Son passage du côté de Bordeaux est très fructueux puisqu'il l'amène en équipe de France. Pour sa première sélection, l'ouvreur est titulaire face à la Nouvelle-Zélande. En Bleu, Lopez commence comme titulaire, il joue 66 minutes. Quelques jours plus tard il remet ça contre la même nation. Cette fois, il débute sur le banc et rentre en fin de partie. En termes de résultats ces deux matchs ne sont pas de grandes réussites car il connaît deux défaites. La saison 2013/2014 est blanche au niveau international pour Lopez suite notamment à une grosse blessure. Il retrouve l'équipe nationale lors de sa première saison sous les couleurs de l'ASM.

2 mai 2015 : finale de Champions Cup perdue

Pour sa première saison à Clermont, Camille Lopez atteint la finale de la Champions Cup. Il est titulaire lors de ce match face à Toulon, profitant du forfait de Brock James. Pour son début en finale avec Clermont, Camille connaît la défaite face au Rugby club toulonnais (24-18). Pendant ce match l'international français est titulaire et dispute l'intégralité de la rencontre. Une grosse désillusion pour les hommes de Franck Azéma qui remporteront un titre européen (Challenge cup) en 2019 face à La Rochelle dans une finale 100 % française.

Camille Lopez lors de la finale de Champions CupIcon Sport

15 juin 2019 : finale de Top 14

Ce soir de finale de Top 14 2019 oppose le Stade toulousain à Clermont. L'ASM a fort à faire face à l'ogre toulousain qui sort d'une saison exceptionnelle. Malgré l'envie de soulever le Brennus, les Jaunards ne parviendront pas à l'emporter et terminent la saison sur un échec. "C'est mérité parce qu'ils ont fait une belle partie, mais on est à six points à la fin. T'es pas loin mais tu as trop d'imprécisions dans notre jeu. On se crée des occasions, mais on ne finit pas. On a manqué d'efficacité et de précision, notamment pour sortir de notre camp. (Le carton): Je ne sais pas si cela méritait un essai de pénalité ou pas, ce n'est pas là que se joue le match. C'est dans cette action-là et d'autres qu'il aurait fallu être patient et scorer. Ils ont été plus précis et disciplinés que nous." Camille Lopez réagit après le match.

2 septembre 2019 : départ pour le Japon

Lundi 2 septembre, Jacques Brunel à annoncé sa liste des 31, au poste de demi d'ouverture il n'y a pas eu de surprises avec la présence de Lopez et Ntamack. Le numéro 10 clermontois s’apprête à disputer son premier mondial au Japon. Si sa présence ne semble jamais avoir été remise en question, sa place de titulaire elle, reste discutable. L'éclosion de Romain Ntamack a redistribué les cartes aux yeux du staff de l'équipe de France. À ce jour, on ne sait pas qui sera le titulaire au poste d'ouvreur même si Camille Lopez semble avoir une petite avance sur la pépite toulousaine.

Test match - Camille Lopez (France) contre l'ÉcosseIcon Sport

La décla :

" Enormément de soulagement. Nous avons validé le travail de tout un groupe depuis le début de la saison en gagnant de Challenge Européen. C'est forcément libérateur au moment d'aborder les phases finales de Top 14, l'esprit tranquille avec déjà un trophée en poche "

Fiche technique :

Camille Lopez, 30 ans (né le avril 1989 à Oloron-Sainte-Marie

Demi d'ouverture, 1,75m et 86 kg

Clubs : Mauléon (2008/2009, 20 matchs et 4 essais) UBB (2009 à 2013, 86 matchs 11 essais) USAP (2013 à 2014, 13 matchs et 1 essai) ASM (depuis 2014, 110 matchs et 9 essais)

En équipe de France : 24 sélections

Palmarès : Champion d'Europe de Challenge Cup en 2019 avec l'ASM

Champion de France en 2017 avec l'ASM.

Crédit photo de couverture : Inigo Brothers