2004: "Lauret" d’une grande carrière

Tarbais de naissance, le jeune Wenceslas débute le rugby en 2001 dans le petit club de l’US Pouyastruc. Jujitsu et gymnastique occupent d’abord son temps libre avant qu’un ami l’initie au ballon ovale. “Mon père ne pouvait pas m'y accompagner [à la gym], sinon j'aurais bien continué”, expliquait-il dans une interview au Parisien. Sur le pré, son entraîneur de l’époque souhaite en faire un ailier, lui préfère plaquer, gratter des ballons, être dans l’ombre. Par la rigueur de son travail, il intègre le centre de formation de l’Aviron Bayonnais avant d’être recruté par le Biarritz Olympique.

2008 : Biarritz : la révélation

Wenceslas est arrivé à pas de loup dans le club rouge et blanc en cadets deuxième année. Petit à petit, il s’est imposé jusqu’à son intégration en équipe première et son ses débuts à Anoeta en 2008. Il débute sa carrière professionnelle contre Bourgoin-Jallieu aux côtés du Sud-Africain Jacques Cronje et de l’Anglais Magnus Lund et s’imposera 28-26 pour ses premiers pas en pro à seulement 19 ans et 5 mois. Lors de la saison 2008-2009, Lauret disputera 5 rencontres en Top 14 et 2 en “HCup”. Il gravit les échelons et les feuilles de matchs, au point d’être un élément incontournable du BO. Lors de sa dernière saison au Pays Basque, il effectuera 18 titularisations dont 6 en Coupe d’Europe.

Mais son esprit était ailleurs. Plus au nord, dans un club qui joue “le très haut niveau”, au Racing Métro 92, actuel Racing 92. “J’ai beaucoup hésité, mais après huit années à Biarritz, je pensais que c’était le moment de changer pour passer un cap personnel. Je veux franchir un nouveau palier, m’inscrire dans le haut niveau pour avoir encore ma chance en équipe de France” expliquait-il à l’époque dans le journal l’Equipe.

Lauret avec Biarritz face au Brive de Spedding en championnatIcon Sport

2015 : Déception chez les Bleus

En 2010 et à 21 ans, encore biarrot, il connaît sa première cap sous le maillot tricolore lors d’une tournée en Afrique du Sud. Des débuts sous l’ère Saint-André qui ne s’avèreront pas concluants puisqu’entre ce premier match en 2010 et 2015, il ne connaîtra que 6 sélections de plus. Coup de grâce : le sélectionneur Philippe Saint-André ne comptera pas sur lui au Mondial anglais. En revanche, lors du mandat Novès, il sera titularisé 4 fois sur les cinq matchs disputés au Six Nations 2016. Une convocation au Mondial pas gagné d’avance comme l’expliquait Jacques Brunel avant le match contre l’Italie il y a moins d’une semaine : “Picamoles joue gros comme Wen Lauret et Camara”.

2016 : Un Brennus sinon rien

Il signe sa mutation à Colombes à 2013 avec pour ambition ultime : remporter des titres. Il est pris sous l’aile de Laurent Labit, qu’il retrouvera six ans pour une Coupe du Monde au Japon, et Laurent Travers, entraîneur des avants. Avec les Ciel et Blanc, il joue 22 matchs pour sa première saison. En accumulant les bonnes performances, il prend de plus en plus d’importance dans l’effectif francilien. En 2016, il est titulaire pour toutes les rencontres couperets en Top 14, jusqu’au sacre contre le RC Toulon au Camp Nou de Barcelone devant plus de 99 000 personnes. En Champions Cup, il décroche une finale de Coupe d’Europe contre les Saracens perdue 21-9 au Parc OL à Lyon, puis une autre contre le Leinster de Jonathan Sexton, où il s’inclinera à nouveau. Depuis, il joue les premières places avec le Racing mais sans le moindre nouveau titre à inscrire à son palmarès.

Wenceslas Lauret (Racing 92) face à Toulon - 26 mars 2016Icon Sport

2019 : Au Japon, la délivrance

Ce lundi 2 septembre, le sélectionneur Jacques Brunel cite son nom sur TF1. Wenceslas, de Biarritz à Tokyo, partira pour son premier mondial avec son pays. Une délivrance pour ce fidèle soldat qui passait de déception en déception avec les Bleus jusque là, mais qui saisira sa chance à n’en pas douter lors de cette neuvième édition de la Coupe du Monde.

La décla’ :

" Il y a toujours eu une rivalité, c’est imprégné dans notre culture. Ça se transmet de génération en génération, maintenant on n’aime pas les Anglais. Il faut donc gagner notre match " "

La fiche technique :

Wenceslas Lauret - 30 ans (Né le 28/03/1989 à Tarbes)

Troisième ligne aile - 1,84m – 124 kg

Clubs : Biarritz Olympique (2008-2013 : 83 matchs - 6 essai) puis Racing 92 (depuis 2013 : 144 matchs - 12 essais)

En équipe de France : 24 sélections

Palmarès en club : Champion de France Top 14 2016 avec le Racing 92 et Vainqueur du Challenge Européen 2012 avec le Biarritz Olympique

Tristan Failler