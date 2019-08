25 août 2012 : grands débuts avec le Stade Toulousain

À 18 ans seulement, Gaël Fickou effectue ses grands débuts sous les couleurs du Stade toulousain face à Mont-de-Marsan en Top 14. Le jeune centre est lancé en seconde période par Guy Novès et remplace Matanavu. Pour sa première saison en Rouge et Noir, son nom sera couché sur 25 feuilles de matches, il comptera 19 titularisations et 6 essais. Précoce. Dans un secteur pourtant fourni avec Florian Fritz, Yannick Jauzion, Yann David ou même le polyvalent Clément Poitrenaud, il parvient à se faire sa place. Régulier, également, puisqu’il jouera minimum 20 matches lors de chacune de ses six saisons à Toulouse.

16 mars 2013 : première cape en bleu

Le jeune Gaël Fickou gravit les échelons à toute vitesse. Tout juste six mois après ses débuts professionnels, il est appelé par Philippe Saint-André lors du Tournoi des VI nations 2013. La concurrence est rude, avec la présence de Mathieu Bastareaud, Wesley Fofana et Maxime Mermoz. Il devra patienter jusqu’au dernier match, au Stade de France face à l’Ecosse, pour porter le maillot frappé du coq pour la première fois. Il entre à six minutes du terme à la place de Mathieu Bastareaud.

1er février 2014 : l’essai de la victoire face à l’Angleterre

Un an après ses débuts en bleu, Fickou voit sa notoriété grimper en France. Au Stade de France, il entre en jeu à six minutes du terme, toujours en lieu et place de Mathieu Bastareaud. Pour fêter sa quatrième cape, il inscrit l’essai de la victoire pour les Bleus face à l’Angleterre (26-24) en ouverture du Tournoi, au terme d’une très longue séquence de jeu. Il gagnera un peu de temps de jeu au fil de ce Tournoi, avant d’honorer sa première titularisation en bleu dans la compétition le 15 mars face à l’Irlande (défaite 20-22).

29 mai 2018 : transfert au Stade Français

À l’issue de sa sixième saison toulousaine, Gaël Fickou, 24 ans, s’engage officiellement avec le Stade Français. Le club parisien et son nouveau propriétaire Hans-Peter Wild ont déboursé 700 000 euros pour racheter sa dernière année de contrat. Fickou quitte donc son club formateur pour le projet du Stade Français, qu’il rejoint pour cinq saisons, en compagnie de son coéquipier Yoann Maestri.

18 juin 2019 : sélectionné pour un deuxième Mondial

Au terme d’une première saison aboutie avec le Stade Français à titre personnel (18 matches, 10 essais), il est logiquement appelé par le duo Brunel-Galthié pour intégrer la liste des 31 joueurs qui prépareront le Mondial nippon. Fickou participera donc vraisemblablement à son deuxième mondial. À 25 ans, il totalise 46 sélections et compte parmi les joueurs les plus expérimentés des Bleus. Auteur d’une belle prestation face à l’Ecosse pour le premier match de préparation, il a prouvé qu’il pouvait être associé à Wesley Fofana et s’est montré très solide défensivement. Après le forfait de Geoffrey Doumayrou, il postule logiquement à une place dans le XV de départ.

" Il y a quatre ans, j’étais plus jeune, je découvrais tout ça. Là, ce sera peut-être ma deuxième Coupe du monde, et je veux en profiter. Pour la première, je n’avais joué que deux matchs et j’étais rentré un peu frustré, car j’espérais faire mieux. En plus, collectivement, cela avait été compliqué sur le plan des résultats. On n’y avait pas trop pris de plaisir… "

Fiche technique

Gaël Fickou, 25 ans (né le 26/03/1994 à La Seyne-sur-Mer)

Centre, 1,90m, 90 kg

Clubs : Toulouse (2012-2018, 135 matches et 39 essais) ; Stade Français (Depuis 2018, 18 matches et 10 essais)

En équipe de France : 46 sélections, 7 essais

Palmarès : néant.

Crédit photo de couverture : Inigo Brothers

Clément Argoud