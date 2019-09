2005 : Du foot au rugby

Un père comptable, une mère employée à la sécurité sociale, Paul Gabrillargues n'a pas été biberonné au rugby comme l'ont pu l'être certains de ses coéquipiers tricolores. Au contraire, le deuxième ligne du Stade de Français a fait ses premiers pas sur un terrain de football. Véritable mordu du PSG, c'est par hasard qu'il se révèle talentueux un ballon ovale entre les mains.

Alors âgé de 12 ans, "Polo" participe à la journée de détection organisée par le PUC sur le terrain du treizième arrondissement de Paris où il avait initialement prévu une séance de tirs au but avec l'un de ses amis. A peine quelques jours plus tard, le Parisien signe sa première licence FFR pour finalement intégrer le Centre de formation du Stade Français à 16 ans.

13 mars 2017 : Son refus de la fusion

Ce matin-là, Thomas Savare explique aux joueurs le projet de fusion élaboré par les deux clubs historiques parisiens. Au milieu des soldats roses, Paul Gabrillagues bouillonne. Arrivé huit ans plus tôt au club, le deuxième ligne est fermement opposé à l'idée d'un "Racing Français". Il quittera la pièce en claquant la porte, non sans exprimer sa colère. "Je le jure sur ce que j'ai de plus cher : je n'aurais jamais pu jouer dans cette entité." Intégré à l'effectif professionel en 2014, "Polo" réalise une saison 2017-2018 hors-norme. Joueur le plus utilisé du groupe parisien, il sera élu meilleur plaqueur du championnat à l'issue de l'exercice.

23 février 2018 : son premier essai tricolore

En cette soirée le février, Paul Gabrillague s'apprête à honorer sa troisième sélection en équipe de France lors du Tournoi des 6 nations 2018. Pour ce match face à l'Italie, Jacques Brunel a décidé de lui faire confiance. A 25 ans, l'ex footeux est pour la première fois de sa jeune carrière titularisé avec les Bleus. Sur la pelouse du Stade France, le deuxième ligne ne tarde pas avant de montrer au sélectionneur tricolore qu'il a fait le bon choix.

A peine la rencontre entamée, "Polo" marque un essai tout en finesse à la sortie d'une touche réalisée à 5 mètres de la ligne italienne. Par son action, le Parisien a participé au succès du XV de France qui l'emporte 34-17. Cela faisait presque un an que les Bleus n'avaient pas gagné un match.

Paul Gabrillagues - FranceIcon Sport

17 août 2019 : Son déblayage dangereux

A l'issue d'une préparation estivale des plus énergivore, les Bleus disputent enfin leur premier match test pour le mondial qui se profile. Paul Gabrillague est titularisé pour cette rencontre à Nice face aux Ecossais. A dix minutes de la fin, les Français mènent 32-3 face au XV du Chardon. Un succès au goût amer pour "Polo" qui finit le match sur le banc.

Le deuxième-ligne a commis un déblayage dangereux sur l'un de ses adversaires, une faute grave qui lui coûtera surement sa sélection pour la Coupe du monde en septembre. Initialement suspendu six semaines, la commission d'appel a finalement réduit sa peine à trois. Le Parisien sera requalifié après le match d'ouverture des Bleus contre l'Argentine. Son premier mondial a bien failli lui filer entre les doigts, Paul Gabrillagues est le rescapé du groupe français.

La décla' :

" J'ai cru que la Coupe du monde, c'était foutu "

Fiche technique

Paul Gabrillagues, né le 3 juin 1993 à Paris (75013)

Deuxième ligne, 1,99m pour 119kg

Club : Stade Français depuis 2014

Equipe de France : 13 sélections

Bénédicte Dohin

Crédit photo de couverture : Inigo Brothers