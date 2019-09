23 août 2015 : premier match professionnel en Top 14

Pour ses débuts avec le Stade français, Dany Priso dispute une mi-temps face à la Section Paloise. Les joueurs de la capitale remportent cette rencontre (34-18). Pour cette saison avec le Stade français il prend part à quatre matchs de Top 14 contre Pau donc, mais aussi Brive, Montpellier et Toulouse. Il joue également deux rencontres de Champions Cup contre Leicester à l'extérieur. Le 10 avril 2016 il évolue pour la dernière fois avec son équipe avant de partir en Charente-Maritime.

2016 : il s'engage avec La Rochelle

En 2016 il quitte le Stade français après une petite saison seulement et rejoint le club de La Rochelle pour gagner du temps de jeu. Pour sa première saison du côté du stade Marcel-Deflandre, il porte quinze fois la tunique jaune et noire, championnat et coupe d'Europe confondus. Cela fait aujourd'hui trois saisons que l'international tricolore porte ces couleurs-là et c'est bien parti pour durer puisqu'il est devenu un élément important de l'équipe. Ses bonnes performances en club le portent vers l'équipe de France en 2018.

Dany Priso (Stade rochelais), face au Stade français - 2 septembre 2017 / Top 14Getty Images

3 février 2018 : première cape avec les bleus

Puissant, explosif mais aussi excellent dans les rucks, le pilier gauche rochelais est déjà très complet comme l'avoue l’entraîneur qui l'a lancé, "il était déjà mobile. Plus jeune, il jouait troisième ligne aile et trois-quarts centre. Il lui arrivait de traverser le terrain". Ce sont certainement les qualités qui ont plu au sélectionneur de l'équipe de France Jacques Brunel. Depuis ses débuts en Bleu, Dany Priso est régulièrement appelé en sélection, en revanche, il n'est pas installé comme titulaire puisqu'il subit la concurrence de Jefferson Poirot ou encore Cyril Baille.

31 octobre 2018 : prolongation de contrat jusqu'en 2022

À La Rochelle depuis un peu plus de deux ans, le natif de Loum (Cameroun) décide de prolonger son contrat avec son club pour s'inscrire dans la durée tout comme Atonio . Son nouveau contrat avec La Rochelle va jusqu'en 2022. Il prolonge dans ce club ambitieux qui reste sur une demi-finale perdue face au champion toulousain. Il a également connu la demi-finale face à Toulon au Vélodrome, match où Anthony Belleau crucifie La Rochelle.

Test Match - Dany Priso (France) contre l'Afrique du SudIcon Sport

18 juin 2019 : appelé dans la pré-liste

Dany Priso a réalisé toute la préparation au mondial avec l'équipe de France. Il a disputé 25 minutes au cours du match France - Ecosse à Nice (victoire 32-3). Si l'heure de la liste finale approche (lundi 2 septembre au 20 heures sur TF1), rien n'est certain pour le pilier. Si la place de Poirot est indiscutable, le remplaçant à ce poste n'est pas encore connu. Cyril Baille ou Dany Priso, un des deux restera sur la touche. Pour la réponse, il faudra attendre encore un peu, une chose est sure, il y aura un déçu.

La décla :

" Il ne faut pas se dire qu’on va à l’abattoir. C’est un match de rugby. En face, ce sont des hommes. À un moment, faut savoir poser ses c... sur la table. "

Fiche technique :

Dany Priso, 25 ans (né le 02/01/1994 à Loum au Cameroun)

Pilier gauche, 1,80m et 110 kg

Clubs : Stade Français (de 2015 à 2016, 6 matchs), La Rochelle (depuis 2016, 66 matchs et 5 essais)

Équipe de France : 15 sélections

Palmarès : finaliste du Challenge européen en 2019

Hugo Castanet