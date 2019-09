2013 - 2015 : Des classes remarquées chez les jeunes

Un buffle, un taureau... vous l'appellerez comme vous voudrez mais tout le monde en conviendra, Camille Chat est une véritable bête sur le terrain. Un joueur très musculeux, trapus (1m78 pour 100kg) et dont les charges sévissent chaque semaine sur les pelouses de Top 14 depuis fin 2015. Pourtant, si son père déclarait l'an passé dans les colonnes du Midi Olympique que son fils avait toujours disposé d'une force surnaturelle, jeune, le natif d'Auxerre n'aurait jamais pensé disputer une Coupe du monde de rugby. Lui, qui, à 14 ans martyrisait encore tout son monde sur les tatamis jusqu'à en être champion de France de la discipline à l'époque.

Quelques années plus tard, Chat fait un choix définitif sur le rugby lorsqu'il signe chez les jeunes du Racing en 2013. Au dessus du lot physiquement au talon, l'Icaunais gravit les échelons et s’impose d’abord en Espoirs, jusqu'à disputer le mondial des U20 en 2014.

2015 : Débuts en pro et explosion au plus haut niveau

L'année suivante, alors que le championnat fait doublon avec la Coupe du monde 2015, le jeune talonneur fait ses premières apparitions sous le maillot ciel et blanc. Le public francilien y découvre un joueur mobile, rugueux et déjà auteurs de charges dévastatrices. Demandez plutôt à Pierre Aguillon, qui bien que dur sur l'homme, doit encore se souvenir de sa première rencontre avec le petit taureau de Colombes, qui l'avait fait littéralement exploser sur un rush de 30 mètres dont il a le secret.

Camille Chat (Racing) face à Toulon - 21 août 2015Icon Sport

Chat profite du Mondial pour jouer, beaucoup même, et finira la saison en trombe, pas un titre de champion de France face à Toulon, lors d’un match resté comme mémorable côté Racing, lors duquel il fit d’ailleurs une entrée pour le moins remarquée.

2016 - 2019 : Un parcours en Bleu contrasté

En équipe de France, son parcours a toujours été un peu plus contrasté. Sélectionné dès le tournoi 2016 par Guy Novès, Chat peine à s'imposer sur la scène internationale à cause de son profil atypique. Certes on lui reconnaît une puissance détonnante, mais le jeune talonneur doit encore largement progresser en conquête directe. D'ailleurs, derrière le capitaine Guirado, le Racingmen perd sa place sur le banc au profit de Maynadier. Blessé début 2017, il ne retrouvera les Bleus que pour le dernier match du tournoi remporté face aux Gallois.

Pareil ensuite, où l'explosif talonneur doit se confronter à une nouvelle concurrence, celles de Pélissié et de Bourgarit. En 2018, le Racingmen ne revient encore une fois que pour le dernier match du tournoi mais signe une entrée remarquée face aux Gallois, là encore grâce à des charges ravageuses. En suivant, il dispute néanmoins la tournée d'été face aux Blacks.

La saison passée, après avoir joué toute la tournée de novembre blessé aux épaules, Chat finit même par perdre sa place de titulaire en club lors des grosses échéances, le staff francilien lui préférant l'expérience d'un Szarzewski, certes moins percutant mais encore une fois plus sûr sur ses lancers.

Test Match - Camille Chat (XV de France)Icon Sport

2019 : Enfin numéro 1 en Bleu ?

Oui mais voilà, Chat a travaillé, et sa conquête devient somme toute correcte alors que sa puissance reste sans égale au poste en France. Lancé avec le numéro 2 dans le dos face à l'Ecosse, le joueur de 23 ans a montré au staff des Bleus qu'il pourrait compter sur lui pour le mondial, en enchaînant les belles performances durant cet été 2019. Aligné une nouvelle fois d'entrée face à l'Italie le week-end dernier et même marqueur après un ballon porté, Camille Chat a peut-être même gagné son galon de titulaire pour le mondial japonais. Comme quoi tout vient à point, à qui sait attendre...

La décla :

" Sur chaque mêlée je couinais parce que j’avais mal. "

En référence à la période automnale de l’an passé lors Chat joua plusieurs matchs blessé pour ne pas perdre sa place... Une vraie force de caractère.

La fiche technique :

Camille Chat - 23 ans (Né le 18/12/1995 à Tarbes)

Talonneur - 1,78m – 101 kg

Clubs : Racing 92 (depuis 2015 : 96 matchs - 11 essais)

En équipe de France : 22 sélections

Palmarès en club : Champion de France Top 14 2016 avec le Racing 92

Théo Fondacci