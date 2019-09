29 octobre 2012 : premier match professionnel avec le Stade toulousain

Tout juste âgé de 19 ans, Cyril Baille effectue ses grands débuts avec le Stade toulousain face au Stade Français le 29 octobre 2012 dans le cadre de la 9e journée de Top 14. Sur la pelouse du Stade de France, il entre en jeu en fin de match à la place de Jean-Baptiste Poux et joue une dizaine de minutes. Il achèvera sa première saison toulousaine avec trois apparitions, dont une en Coupe d’Europe. Dès la saison suivante, à 20 ans, il sera inscrit sur 17 feuilles de match, pour 5 titularisations.

12 novembre 2016 : débuts en Bleu

Appelé par Guy Novès en remplacement d’Eddy Ben Arous, blessé, Cyril Baille effectue ses grands débuts avec le maillot floqué du coq face à l’équipe des Samoa au Stadium de Toulouse (52-8). Remplaçant en début de match, il entre dès la 36e minute de jeu à la place de Jefferson Poirot. Auteur de très bonnes prestations en club comme en sélection, il joue lors des trois tests des Bleus lors de la tournée de novembre et sera titularisé à chaque match des Bleus lors du Tournoi des VI Nations 2017. Avec les absences prolongées de Poirot et Ben Arous, il grimpe dans la hiérarchie et convainc au plus haut niveau.

Cyril Baille - XV de FranceIcon Sport

9 avril 2017 : grosse blessure et début des galères

Six mois après son avènement en bleu, Cyril Baille voit sa progression enrayée par la première grosse blessure de sa carrière. Face à Toulon en Top 14, il se rompt le tendon rotulien et s’éloigne des terrains pour de longs mois. Il retrouvera les Bleus en juin 2018 lors de la tournée en Nouvelle-Zélande. Mais le sort s’acharnait et une nouvelle opération aux ischios cette fois venait à nouveau l’éloigner des terrains. Il devra attendre décembre 2018 pour jouer, à nouveau, avec le Stade toulousain.

15 juin 2019 : retour comme titulaire et premier Brennus

Revenu en deuxième partie de saison après deux années de galères, Cyril Baille recommence à grimper dans la hiérarchie des piliers gauches à Toulouse. À une exception près, son nom est inscrit sur toutes les feuilles de matches en Top 14 et en Champions Cup dès janvier 2019. À partir de la 23e journée face à Castres, il redevient le titulaire au poste, enchaînant toutes les rencontres jusqu’à la finale. Le 15 juin 2019, à 25 ans, il soulève le premier trophée de sa carrière : le bouclier de Brennus avec le Stade toulousain.

Top 14 - Cyril Baille (Toulouse)Icon Sport

20 juillet 2019 : de retour en équipe de France pour préparer le Mondial

Non retenu dans la liste des 31+6 Bleus qui préparent la Coupe du monde au Japon, Baille fait partie, néanmoins, d’une liste élargie de 65 joueurs. Le 20 juillet, la FFR annonce que le pilier gauche Clermontois Etienne Falgoux, réserviste, souffre d’une lésion tendineuse. Cyril Baille, le revenant, est appelé pour le remplacer. S’il est aujourd’hui troisième dans la hiérarchie derrière Jefferson Poirot et Dany Priso, il a suivi la même préparation que ses coéquipiers et pourrait rejoindre blessure en cas de pépin de l’un des deux.

La décla’

" Je me suis donné à cent pour cent évidemment, en mesurant la chance que j'ai de me retrouver ici. Vous imaginez l'opportunité que ça représente pour moi… "

Fiche technique

Cyril Baille, 25 ans (né le 15/09/1993 à Pau)

Pilier gauche, 1,82m, 113 kg

Clubs : Stade toulousain (depuis 2012, 110 matches, 3 essais)

En équipe de France : 11 sélections

Palmarès : Vainqueur du championnat de France en 2019

Clément Argoud