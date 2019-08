8 novembre 2014 : Ses grands débuts en pro avec le CO

Face à Toulon ce soir de novembre, le tout juste âgé de dix-huit ans Antoine Dupont foule la pelouse du stade Pierre-Fabre de Castres, le temps d'une toute petite minute. Il remplace alors le demi de mêlée titulaire Cédric Garcia. Deux mois plus tard, en Coupe d'Europe face aux Harlequins, il inscrit son premier essai professionnel plein d'entrain et de culot, en s'extrayant de la mêlée pour aplatir entre les poteaux. La machine est lancée.

Champions Cup - Antoine Dupont (Castres) contre le Leinster en 2014Icon Sport

8 mars 2017 : Première sélection en équipe de France

Après le forfait de Maxime Machenaud, "Toto" est appelé par le sélectionneur de l'époque, Guy Novès. Il fait donc partie du groupe France qui décolle vers Rome pour un test-match au Stadio Olimpico (succès tricolore 18-40). Après seulement deux petits entraînements dans les pattes avec la tunique brodée du coq, il entre à la place de Baptiste Serin, à la 73e minute et s'affirme déjà comme l'une des futures révélations de l'ère Novès. Il marque son premier essai en Bleu, comme un signe du destin, lors du dernier Tournoi des 6 Nations, encore à Rome face à ces mêmes Italiens. Toto porte-bonheur.

XV de France - Antoine Dupont avec Cyril Baille et Gaël Fickou contre l'Italie en 2017Icon Sport

30 novembre 2017 : Transfert au Stade Toulousain

Soixante et un matches et puis s'en va. Au sortir de trois saisons où il s'est fait connaître aux yeux de l'Hexagone en ayant inscrit huit essais et disputé trente-deux rencontres pour sa dernière année avec Castres, le natif de Lannemezan (Hautes-Pyrénées) choisi de rejoindre le Stade Toulousain. Il vient numériquement remplacer Samuel Marques dans l'équipe du surprenant douzième du classement du Top 14. Il s'impose assez rapidement devant Sébastien Bézy, et marque à quatre reprises en autant de rencontres pour ses débuts sous la tunique rouge et noire. Toto les bons ratios.

Top 14 - Antoine Dupont (Toulouse) contre le Stade français en 2017Icon Sport

21 avril 2019 : Les révisions d'un Master avant une demi-finale européenne

À côté de sa vie de sportif de haut niveau, l'ancien Auscitain poursuit ses études. Titulaire d'un BAC S, il a déjà obtenu avec succès sa licence de management du sport qu'il a pu peaufiner suite à sa grosse blessure au genou (rupture des ligaments croisés) contre l'Irlande au Tournoi des 6 Nations. Et le gamin de 22 ans ne s'est pas arrêté en si bon chemin. Tant et si bien qu'il révisait ses partiels la semaine de la demi-finale de Champions Cup face au Leinster. Si l'issue du match n'a pas été favorable au numéro 9, on espère qu'il en a été autrement de ses examens.

Champions Cup - Antoine Dupont (Toulouse) contre le Leinster le 21 avril 2019Icon Sport

15 juin 2019 : Son premier Brennus

La saison 2018-2019 du Stade Toulousain n'aurait pas été la même sans Antoine Dupont. Auteur de cinq essais en Top 14 dont un triplé à Perpignan et onze essais toutes compétitions confondues, le demi de mêlée de poche termine la saison en ayant scoré autant que le supersonique ailier sud-africain Cheslin Kolbe en championnat. Artisan majeur de la réussite des Rouge et Noir dans la conquête de leur vingtième bouclier de Brennus, il inscrit par la même occasion une première ligne à son palmarès. Véritable dynamiteur de la meilleure attaque de France (102 essais), sa capacité d'accélération fulgurante combinée à celle de casser n'importe quel plaquage, ont fait de lui une véritable star du Top 14 et de l'équipe de France.

Top 14 - Antoine Dupont (Toulouse) contre Clermont en finaleIcon Sport

La décla' :

" On le savait en arrivant, une préparation en club, ce n'est déjà pas drôle, alors pour une Coupe du monde on se doutait que les curseurs seraient encore plus élevés. "

Dès la fin du stage au Cap d'Ail, et avant celui à Valence, les organismes étaient en souffrance du fait de l'intensité de la préparation. Le champion de France va disputer sa première Coupe du monde, et découvre les exigences de ce niveau.

Fiche technique :

Antoine Dupont, 22 ans (né le 15/11/1996 à Lannemezan)

Demi de mêlée, 1,74m – 82 kg

Clubs : Castres Olympique (2014-2017, 61 matches et 8 essais), Stade Toulousain (depuis 2017, 34 matches et 15 essais)

En équipe de France : 14 sélections et 1 essai, 3 participations au Tournoi des 6 Nations

Palmarès : Vainqueur du championnat de France 2019 avec le Stade Toulousain

Par Samuel CADÈNE

Crédit photo de couverture : Inigo Brothers