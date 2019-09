Midi Olympique : Quand êtes-vous arrivé au Japon ?

Stephen Jones : Je suis arrivé à l'entraînement de jeudi dernier, directement à Toyota. C'était dingue d'arriver ici, j'ai été très bien accueilli par le staff et les joueurs que je connais très bien pour la plupart d'entre eux. Je suis arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe mais les joueurs cadres du groupe ont guidé les autres pour leur faire comprendre ma façon de travailler et tout est allé très vite.

Que faisiez-vous quand vous avez reçu l'appel de Warren Gatland ?

S.J. : J'étais à la maison, à Cardiff. Et je peux vous dire qu'il m'a fallu quelques minutes pour réaliser ce qu'il m'arrivait !

Que voulez-vous apporter à l'équipe ?

S.J. : Les fondations sont posées, il y a déjà beaucoup de bons livres dans la bibliothèque, comme on dit au pays de Galles. Je vais simplement prendre mes marques le plus rapidement possible, et apporter tout ce que je peux à l'équipe. Warren a été très bon avec moi et m'a mis à l'aise en m'assurant que j'avais sa confiance.

Qu'auriez vous fait si vous aviez été à la maison ?

S.J. : Quel jour sommes-nous au pays de Galles ? Lundi c'est ça ? Heu.... J'aurais amené mes enfants à l'école d'abord, et ensuite j'aurais eu des rendez-vous avec les dirigeants et les entraîneurs de nos régions, et entraîné quelques jeunes talents.

Avez-vous mis du temps à prendre votre décision ?

S.J. : Pas du tout. Dès que j'ai eu l'appel, ma décision fut immédiate. J'ai la chance de pouvoir compter sur une épouse très aidante aussi, donc elle m'a dit de foncer.

Avez-vous eu le temps de parler à Rob Howley ?

S.J. : Non je ne l'ai pas croisé ni eu au téléphone. Tout est allé très vite.

Avez-vous été impressionné par la performance des Gallois hier soir face aux Géorgiens ?

S.J. : J'étais heureux, oui. J'ai apprécié notre jeu de ligne, nos courses avec le ballon. Ce match lance bien notre compétition.

Cette semaine votre deuxième ligne Cory Hill a dû se résoudre à rentrer au pays de Galles, c'est une grosse perte ?

S.J. : Oh que oui... Pauvre Cory. C'est un mec formidable, je suis vraiment désolé pour lui. Il a vraiment tout fait pour se remettre à temps de sa blessure mais cela n'a pas été possible. Bradley Davies, qui le remplace possède beaucoup d'expérience puisqu'il compte deux Coupes du monde à son actif. Cela va nous faire du bien.