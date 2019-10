Quelle est votre réaction après cette victoire contrastée ?

Sofiane Guitoune : On prend les cinq points, ce qui était important car cela nous assure pas mal de choses pour l’avenir. Le contrat est rempli mais il faut aussi assumer la forme et ne pas se cacher. On savait que ce serait difficile, que c’est une Coupe du monde, que les mecs en face jouent leur peau et ne viennent pas en victimes… Cela a été un peu compliqué. Franchement, à un moment, on a douté. À 12-6 puis 12-9, on était dans le dur, on se regardait et on se disait qu’ils pouvaient passer devant en marquant. Finalement, l’apport du banc nous a fait du bien et on a réussi à remplir l’objectif.

Le match avait pourtant bien démarré mais vous êtes tombés dans du déchet et de l’indiscipline. Comment l’expliquer ?

S.G. : On s’est un peu trompé sur le plan de jeu et on s’est fait pas mal bouger dans les zones de ruck. Sur ce dernier point, les Américains étaient très costauds, ils nous ont gratté pas mal de ballons et on a aussi été beaucoup pénalisé. Il y a des détails à régler et beaucoup de points à améliorer. On a vu que quand on était un peu plus pragmatique et qu’on jouait un peu plus simplement, ça allait mieux.

Coupe du monde - Sofiane Guitoune (XV de France)Rugbyrama

Quand vous dites que vous vous êtes trompés sur le plan de jeu, qu’entendez-vous par là ?

S.G. : On devait un peu plus occuper. On l’a pourtant bien fait durant les vingt premières minutes. Ce match est bizarre, il a démarré presque démarré trop facilement. On marque deux essais faciles en utilisant du jeu au pied et après on s’est dit que ce serait facile. On a commencé à relancer d’un peu plus loin, on s’est trompé et perdu dans la stratégie.

Un essai a été refusé à Alivereti Raka pour un en-avant de passe de votre part. On vous a senti agacé sur le moment…

S.G. : J’étais frustré, c’est clair. J’avais déjà raté une passe en première mi-temps et là, pareil. C’est chiant car si on marque à la cinquantième, cela aurait fait beaucoup de bien. C’est une action importante, on est dans l’avancée et au final, on perd le ballon à dix mètres de l’en-but. La passe est limite, Fabien Galthié me dit qu’elle n’est pas en avant, je ne sais pas. La meilleure option aurait peut-être été de garder la balle et de faire un temps de plus. J’y repense beaucoup.

Jacques Brunel a regretté que vous et Gaël Fickou n’ayez pas assez utilisé le jeu au pied dans le dos de la défense. Pourquoi ne pas l’avoir plus fait ?

S.G. : On n’a pas l’habitude de le faire en club avec Gaël. En première mi-temps, quand j’envoie la m**** à Raka, j’ai hésité à le faire. On l’a travaillé tous les deux cet été mais ce n’est pas encore un automatisme. On va encore travailler pour que ça vienne.