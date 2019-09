N'Diaye, qui a disputé deux Coupes du monde en 2014 et 2017 (chacune terminée à la troisième place) pose son regard expert et parfois décalé sur la compétition, sans oublier de faire partager son expérience personnelle. Deuxième opus :

Revenons évidemment sur la victoire française sur l’Argentine. Il y a eu du stress, de belles chevauchées, de l'engagement... Ça y est, la Coupe du monde est lancée. C’est un match à deux visages qui nous a été offert, avec une première mi-temps dominée par les Bleus, exception faite des pénalités concédées en mêlées et des difficultés sur la défense des ballons portés. Il faudra pour la suite adapter le mode de défense sur ce secteur de jeu afin d’être plus efficace. Les Français avaient pris le parti de défendre à la descente du bloc de saut mais c'est une option plus difficile face à un pack très organisé.

Au-delà, les Bleus ont réussi à trouver les espaces, à jouer dans le dos, à alterner, à créer des leurres à l'image de Maxime Médard qui a su décaler plusieurs fois Damian Penaud. Ils ont su amener le ballon dans des zones moins denses, les gestes étaient justes et effectués dans le bon timing. En ce sens, les trois-quarts se sont bien trouvés sur le terrain. Je retiens aussi cette action sur laquelle Virimi Vakatawa a mystifié son homologue argentin, ce qui a amené à l'essai de Gaël Fickou. Là, son apport du rugby à 7 et sa faculté à réaliser des offloads ont permis de créer des espaces. Je veux également souligner que Romain Ntamack a connu une belle réussite au pied. Et que dire alors du drop de Camille Lopez à peine entré en jeu !

Ensuite, j'ai trouvé les avants très courageux en défense, comme Jefferson Poirot qui a été omniprésent sur toutes les phases de combat. Dans le jeu offensif également, Charles Olivon a plusieurs fois été très efficace et tranchant. Voilà pourquoi, malgré les frayeurs, c’est à mon sens de bonne augure pour le prochain match. Une victoire était vraiment primordiale pour la suite de la compétition. Nous avons d’ailleurs senti tout le soulagement des Bleus à la fin du match tant il était tendu et pouvait basculer à tout moment. Il faut souligner qu’ils ont fait preuve de beaucoup de solidarité jusqu'à la dernière minute afin de ne pas perdre ce match essentiel. Maintenant, il faut penser à récupérer pour valider lors du rendez-vous à venir. Avec le forfait de Wesley Fofana, il est aussi impératif de s'organiser, le temps que Pierre-Louis Barassi s’acclimate au projet de jeu et au décalage horaire.

Évoquons enfin quelques rencontres qui ne concernent pas la France. Durant la même journée de samedi, nous avons eu la chance d'assister à deux autres très beaux matchs de rugby. D’abord avec les magiciens fidjiens qui, hélas, ont craqué en deuxième mi-temps face à l’Australie. Pour autant, ils ont encore montré toute l'étendue de leur talent unique mais aussi, et peut-être surtout, leur progression à XV. En face, les Wallabies, toujours focalisés sur l’idée de gagner leurs duels, d'avancer et de créer de l'incertitude, ont aussi su nous régaler. Et que dire du choc entre l’Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande ! Ce match va laisser des traces, tant l'engagement, le défi physique et la pression étaient immenses. Nous étions presque devant une demi-finale de Coupe du monde en termes d’intensité. Un vrai régal pour tous les amateurs de rugby de vitesse et de puissance.

En attendant impatiemment la suite, je vous dis bonne semaine à tous et à mardi prochain.