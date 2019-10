N'Diaye, qui a disputé deux Coupes du monde en 2014 et 2017 (chacune terminée à la troisième place) pose son regard expert et parfois décalé sur la compétition, sans oublier de faire partager son expérience personnelle. Sixième opus :

Un point…

Les Bleus auront tout donné, la demi-finale nous a échappé mais le XV de France peut-être très fier de sa prestation. La défaite est cruelle tant les joueurs se sont démultipliés sur le terrain. Une très belle entame, des essais, du jeu malgré l’enjeu. Des avants mobiles, des trois-quarts inspirés. Oui, il y a des regrets hélas, ce carton rouge, cette mêlée mal négociée et ces points au pied qui auraient peut-être fait basculer le match. Les Gallois étaient largement à notre portée, les Français ont trouvé plusieurs fois des brèches mais cela n'a pas suffi. Avec une telle domination, nous aurions pu tuer le match plus tôt et cela nous aurait évité ce scénario.

Nous avons réussi à jouer debout, à déplacer le ballon, à jouer après et/ou avant contact. Le jeu au pied a eu aussi une grande importance dans le duel de gagne-terrain. Le troisième rideau a réussi d’ailleurs à plusieurs reprises à faire reculer le Pays de galles. Le XV de France a réalisé le meilleur match de sa Coupe du monde et les joueurs n'ont vraiment pas à rougir, même si les prochains jours vont être difficiles car perdre d'un point à cinq minutes de la fin du match après une telle aventure est dur à digérer.

Une grande page du XV de France va se tourner maintenant avec l’arrêt de plusieurs grands joueurs et cadres de l'équipe de France. Une nouvelle ère va débuter avec les jeunes talentueux déjà présents et l'arrivée de nouvelles pépites. Après des années difficiles, il faut maintenant se tourner vers la préparation de la prochaine Coupe du monde à domicile et travailler différemment pendant les quatre prochaines années pour arriver prêt et beaucoup plus serein en 2023. Nous avons le potentiel, l'effectif et les qualités pour construire une très belle équipe mais il va falloir travailler autrement entre les clubs, la Ligue et la Fédération.

La suite de cette Coupe du monde accouchera sans doute d’un champion qui sortira de la demi-finale entre la Nouvelle-Zélande et l’Angleterre. La qualité de jeu, la précision associée à la technique et au talent de ces équipes montrent la marche supérieure qui les séparent des autres nations. Leurs facultés à mettre beaucoup d'incertitude, à menacer la défense sur tout le terrain, à alterner leur type de jeu, leurs mouvements m'ont beaucoup impressionnée. Tout leur système est basé sur la vitesse des libérations, le soutien, les détails du jeu au sol et bien évidemment une conquête et une défense très performantes et inspirantes pour l’évolution du rugby moderne.

Je vous souhaite à tous une bonne semaine et à mardi prochain.