Midi Olympique : Comment avez-vous vécu cette semaine qui a suivi la demi-finale perdue contre l’Angleterre ?

Ryan Crotty : Ça a été une semaine riche en émotions. Il y a eu beaucoup de tristesse, mais aussi beaucoup de détermination, on tenait à faire honneur à notre maillot. On a bien mis cette semaine à profit. On avait à nouveau envie de jouer ce soir et ça a dû se voir. Les gars ont fait ce qu’il fallait les uns pour les autres, c'était assez émouvant.

Réalisez-vous que vous avez passé ce soir vos derniers moments sous le maillot des All Blacks ?

R. C. : C’est une sensation étrange. Je crois que ce sont mes coéquipiers qui vont le plus me manquer. Après, je sais qu'il y aura toujours quelqu’un avec qui boire un café ou aller faire un peu de muscu... Mais ce qui va vraiment me manquer, ce sont les liens qui se créent quand on fait partie d’une équipe de rugby. Mes coéquipiers vont me manquer c'est certain, mais ce sont mes amis pour la vie.

À la fin du match, on vous a vu prendre des photos sur le terrain avec les autres futurs retraités des All Blacks...

R. C. : Quand on approche de la fin de sa carrière, on essaye de profiter un peu plus de l’instant présent. Quand on est plus jeune, on a tendance à penser que ces moments seront toujours là. Vers la fin de sa carrière, on se rend compte que ce n’est pas le cas. C'était sympa de pouvoir se retrouver une dernière fois sur le terrain avec ces gars-là. Ils comptent pour moi. En rugby, on donne tout pour ses coéquipiers. C’est sympa de partager ça avec eux. On va bien profiter des quelques jours qui viennent.

Que pensez-vous du départ du sélectionneur Steve Hansen ?

R. C. : C’est un coup dur. Il a tellement apporté aux All Blacks mais aussi au rugby néo-zélandais dans son ensemble... Il va nous manquer. C’est un grand entraîneur et un homme bien. C’est bien qu’on ait réussi cette dernière pour lui ce soir.

Croyez-vous que prendre sa succession sera difficile ?

R. C. : La relève est prête à prendre la suite et à porter ce maillot. C’est le maillot qui l'exige. Et ces joueurs sauront se montrer à la hauteur, j’en suis certain.

Au fait, vous ne portez pas votre médaille de bronze ?

R. C. : C’est ma maman qui l'a, elle va la garder en sécurité pour les 48 heures à venir. C’est probablement mieux que ce soit elle qui l'ait...