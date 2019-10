C'est dimanche prochain que les coéquipiers de Guilhem Guirado disputeront leur quart de finale de Coupe du monde, à Oita, une petite ville du Sud de l'île de Kyushu. Après avoir longtemps cherché un adversaire pour réaliser un entraînement dirigé, les Tricolores, qui aborderont leur premier match de phase finale sans avoir disputé une seule minute quatorze jours, ont finalement renoncé et aujourd'hui, ils se sont donc entraînés à huis-clos sur un terrain situé à l'écart du centre ville.

Au programme, il y eut quelques ateliers de passes, la répétition des lancements de jeu pour les trois-quarts et, pour les "gros", une intense séance de mêlées fermées. A ce sujet, rappelons que la mêlée tricolore a largement été sujette au débat depuis le début de la Coupe du monde (75 % de réussite sur ses propres introductions) et reste l'un des édifices les plus sanctionnés de la compétition, à égalité ou presque avec celui de de la Namibie. Avant d'affronter les Gallois, plutôt solides dans ce secteur de jeu depuis deux mois, le cinq de devant français a donc du pain sur la planche.

Ce dimanche, à Oita, le groupe France ne déplorait la moindre absence et c'est au complet, demain matin et au même endroit, que la sélection nationale se retrouvera pour débuter la semaine de travail la plus importante de son histoire contemporaine. Selon toute vraisemblance, il ne devrait pas y avoir de révolution par rapport à l'équipe ayant battu l'Argentine à Tokyo, en ouverture du Mondiale japonais, le 21 septembre dernier.