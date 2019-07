C'est presque une tradition française : quand Britanniques ou Sudistes travaillent avec le même chef d’orchestre durant quatre ans, les Bleus sont souvent dans l’incertitude au moment de désigner leur ouvreur avant une Coupe du monde. C'est encore le cas cette fois. Pas moins de huit joueurs ont porté le numéro 10 depuis l'édition anglaise en 2015. Et encore, Ramos, Dupont ou Serin n’en font pas partie, eux qui peuvent être des candidats légitimes même s’ils ne sont pas des spécialistes du poste et s’ils s’avancent comme des recours. Les deux postulants les plus crédibles sont Camille Lopez et Romain Ntamack. Car les Toulonnais Anthony Belleau et Louis Carbonel, qui postulaient, sont réservistes pour le premier et non retenu pour le deuxième. Surtout car le Clermontois et le Toulousain sont les deux ouvreurs du Tournoi 2019. Lopez avait débuté les deux premiers matchs, Ntamack les trois derniers.

Tournoi des 6 Nations 2019 - Camille Lopez (France) contre l'AngleterreIcon Sport

Pour autant, Lopez avait été écarté de l'équipe type pour la fin du Tournoi et n'a pas forcément été rassurant ces derniers mois avec Clermont. De son côté, Ntamack, surtout aligné au centre durant la première partie d'exercice, a marqué le pas après les 6 Nations. Jusqu’à perdre sa place au Stade toulousain (quatre titularisations en neuf apparitions), malgré le récent titre de champion de France. Tous deux peuvent évidemment rebondir et s'imposer dans le XV de départ de Jacques Brunel. Mais comme ce dernier l’a lui-même reconnu : "Dupont, Serin et Ramos peuvent eux aussi évoluer à l’ouverture. On jugera leurs aptitudes en fonction de l’évolution de la compétition." Suivant aussi le profil recherché au moment idoine. Le premier serait ainsi une solution idéale en cours de match pour emballer le jeu. Serin et Ramos pourraient, eux, justifier leur présence par la nécessité d’avoir un buteur fiable sur le terrain, sachant que le dernier a fini la saison en club à ce poste.