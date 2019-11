Du monde au bord des terrains..

"Japon 2019 fait d’ores et déjà partie des plus grandes Coupes du Monde de Rugby de l’histoire, une compétition marquée par la chaleur et l’incroyable ferveur du public japonais" avait déclaré le président anglais de World Rugby Sir Bill Beaumont "Elle a certainement été la plus révolutionnaire pour amener le jeu vers de nouvelles audiences et attirer de nouveaux fans", a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse à Tokyo. Ce qui est sur en tout cas, c'est qu'elle a attiré son monde. Une réussite économique avec une affluence totale s'approchant des deux millions de spectateurs dans les douze stades hôtes du 20 septembre au 02 octobre.

Bien que les 48 matchs prévus n'aient pas fait le plein, World Rugby a indiqué que Japan 2019 a été une belle fête. De la finale et ses 70,103 spectateurs à l'Uruguay-Fidji dans le petit stade Kamaishi aux 14.025 places, ce sport mineur il y a quelques années a fini de conquérir un nouveau public. Le taux de remplissage dans les stades a même atteint les 99%, toujours selon World Rugby. Les organisateurs espéraient un engouement mais ne pensaient pas atteindre de tels objectifs et battre des records audiovisuels.

.. et derrière les écrans

Pour le match opposant les Braves Blossoms au Samoa, vingt-cinq millions de téléspectateurs étaient devant leur poste soit 20% de la population nippone. Un match qui a battu le record d'audience en 2019, détenu par la tennisman Naomi Osaka lors de sa victoire à l'Open d'Australie. Mais le record a été largement battu lors du décisif Japon-Ecosse du 13 octobre. Soixante millions de personnes ont regardé ce match avec un pic d'audience ayant atteint les 53,7% pour cette rencontre. Pas mal pour un pays où le rugby n'est qu'à son aube.