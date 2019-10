N’y voyez aucune coïncidence, elle serait forcément fortuite. Quelques heures après le succès bonifié sur les états-Unis (33-9), la FFR et la LNR ont conjointement communiqué autour de la commission de discipline qui statuera le 9 octobre prochain sur des cas potentiellement litigieux de paris en ligne. Soyez rassurés, pas de Rob Howley, dans les rangs du XV de France.

Parce qu’ils ont beau répéter à longueur de conférence de presse qu’eux seuls y croient, les joueurs de Jacques Brunel n’auraient tout de même pas été assez stupides pour parier sur le fait qu’ils disputeraient une première finale dans ce Mondial, dimanche face aux Tonga. D’abord, parce que légalement, ils n’en ont pas le droit. Ensuite, parce que la prise de risque était au moins aussi grande que de miser quelques centaines de yens sur un succès du Japon face à l’ultra-favorite Irlande.

Souvenez-vous. Au début de l’été, les Jaguares accèdent à la finale du Super Rugby pour la première fois de leur courte histoire. Les commentaires sont dithyrambiques sur la progression du rugby argentin. Les plus optimistes promettent l’enfer aux Bleus, les pessimistes leur conseillent de réserver un billet d’avion dès le lendemain du premier match. Évidemment, on caricature. On exagère un peu. Comme pour mieux savourer aujourd’hui la situation dans laquelle se trouve cette équipe de France.

Dans l’hypothèse - aussi probable que souhaité - d’une défaite de l’Argentine samedi face à l’Angleterre, une victoire des Bleus sur les Îliens serait alors synonyme de qualification pour les quarts de finale. Cocorico. Dans le contexte du rugby français actuel, ça vaut presque un titre de champion du monde.

Retrouvez dès maintenant l'intégralité de l'article sur Midi Olympique et l'édition numérique du journal ici