Ce lundi soir, sur le plateau du JT de Tf1, le sélectionneur Jacques Brunel a donc donné la liste des 31 joueurs appelés à disputer la Coupe du monde au Japon. Parmi ceux-là, deux hommes au départ appelés comme réservistes sont parvenus à convaincre le staff tricolore qu'ils méritaient mieux : il s'agit du pilier toulousain Cyril Baille et du troisième-ligne du Rc toulon Charles Ollivon. Baille, meilleur en mêlée fermée que son concurrent Dany Priso, pousse donc le Rochelais hors du groupe France. Quant à Ollivon, très fort lors de sa première sortie face à l'Ecosse « B » à Nice, il effectue un remarquable « come back » en Bleu, après avoir souffert d'une longue absence pour cause de blessure.

Le Racingman Wenceslas Lauret, un temps contesté, a de son côté su saisir sa chance face à l'Italie, tout comme Louis Picamoles, dont l'impact n'avait pas été, jusqu'à ce dernier match de préparation, optimal. Le numéro 8 montpelliérain est-il la grande surprise de la liste ? On le jurerait, oui, tant la place prise ces dernières semaines par Gregory Alldritt dans le dispositif tricolore et la très bonne sortie du Toulousain François Cros laissaient à priori peu de chances à "King Louis". Conscient que le groupe France manquait probablement de leaders à plus de cinquante sélections pour épauler Guilhem Guirado dans sa tâche, le staff tricolore a visiblement décidé de sauver la tête du Montpelliérain. Pour Cros, le coup est néanmoins très dur à encaisser, le flanker toulousain ayant montré sur le terrain qu'il était à la fois précieux dans le combat au sol et le jeu courant …

Quid de de Felix Lambey ? Il avait terminé le dernier Tournoi des 6 Nations comme un élément central du dispositif tricolore et, de toute évidence, semblait partant certain pour la Coupe du monde japonaise. Pourtant, le deuxième-ligne du Lou ne sera pas du voyage au Japon et, à ce titre, il paye probablement un manque de densité physique : a-t-il souffert dans les duels lors de ses deux dernières sorties face à l'Ecosse et l'Italie ? C'est en tout cas ce qu'a estimé le staff tricolore...

Concernant Anthony Belleau et Vincent Rattez, inutilisés lors des trois matchs de préparation, il est plus que logique de ne pas les voir retenus parmi les Mondialistes. Quant à Maxime Machenaud, s'il n'a pas non plus joué contre l'Ecosse et l'Italie, il sera bel et bien du voyage en Asie et entrera dans la rotation des demis de mêlée durant les matchs de poule. Chez les trois-quarts, il y a donc finalement peu de surprises : Virimi Vakatawa, bien qu'appelé sur le tard pour pallier la blessure de Geoffrey Doumayrou, est du voyage, tout comme Yoann Huget, probablement sauvé de l'éviction par une très grosse performance face à l'Italie.