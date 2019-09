Dans quel état d’esprit allez-vous entrer sur le terrain samedi ?

Pablo Matera : Premièrement, on a conscience que le match va se jouer en grande partie devant… Nous devons donc penser en premier lieu a gagner la bataille devant pour pouvoir ensuite construire notre match. Pour cela, nous devrons faire face devant et permettre à l’ensemble de l’équipe d’avancer. C’est un point de départ dont nous parlons entre nous, de gagner cette bataille pour pouvoir envisager le succès.

Ce premier match apparait capital pour pouvoir sortir de la poule…

P.M. : C’est pour nous tous le match le plus important de notre vie. Cette pression sera toujours là et créera forcément de la nervosité vu ce que ce match représente pour nous et l’importance du résultat pour la suite. Mais je pense que le fait d’avoir eu beaucoup de temps pour le préparer et d’avoir réfléchi à ce que nous devrons faire le jour J, à notre plan de jeu, à la manière de jouer des Français est quelque chose de très positif… Je crois que toute notre attention se porte là-dessus plutôt que sur la pression et la nervosité qui sera la nôtre. Aujourd’hui, nous puisons notre confiance dans le fait d’avoir préparé ce match de la meilleure des manières. C’est pour nous le plus important. Et une fois que sera donné le coup d’envoi, ce sera un match à jouer et tout ce que nous ferons déterminera la suite.

En 2015, l’Argentine commençait déjà par du costaud avec la Nouvelle-Zélande…

P.M. : Je crois que les choses sont quand même bien différentes par rapport à il y a quatre ans. En 2015, on a démarré face aux All Blacks et on savait que c’était un adversaire un peu plus fort que nous, même si on a fait le maximum ce jour-là. Cette année, on débute notre Coupe du monde face à notre rival direct et c’est déjà pour nous le match le plus important du Mondial. Je ne dis pas qu’on ne va pas préparer les matchs contre les États-Unis et les Tonga de la meilleure des manières mais on a quand même dans un coin de la tête qu’on a deux matchs capitaux à livrer, contre la France et l’Angleterre. D’où l’importance de gagner le premier pour être plus libéré pour la suite.