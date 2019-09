La Namibie en Coupe du monde, c'est d'abord un record: le 142-0 encaissé en 2003 face à l'Australie reste à ce jour la plus lourde défaite du rugby mondial. Des corrections, le jeune pays, indépendant depuis 1990, en a subi une quinzaine en cinq participations (1999, 2003, 2007, 2011, 2015), avec au total 19 revers en autant de rencontres. Pour ce pays de 2,5 millions d'habitants dont la grande majorité des joueurs - hormis quelques uns dont les Bayonnais Pieter-Jan van Lill et Torsten van Jaarsveld, ou le Columérin Johan Deysel - ne sont que semi-professionnels et ont un travail à côté, le fossé est encore large.

Mais les "Welwitschias", qui tirent leur surnom d'une plante unique du désert côtier, devenu symbole national, sont passés tout près d'un premier succès, face à la Géorgie en 2015 (16-17). Une édition lors de laquelle ils ont également rivalisé avec les Tonga (21-35) et n'ont pas été complètement ridicules face à la Nouvelle-Zélande (14-58). De quoi leur donner de sérieux espoirs, amplifiés par un succès en préparation face à la franchise sud-africaine des Southern Kings (28-22). "La Namibie veut écrire l'Histoire au Japon en remportant un match de Coupe du monde pour la première fois", énonce clairement l'entraîneur gallois Phil Davies, conscient d'être placé "dans un groupe difficile, contre des adversaires de premier plan comme la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud et l'Italie".

Si battre ces nations relève de la mission impossible, le Canada semble plus dans les cordes des Namibiens. Rendez-vous donc le 13 octobre à Kamaishi pour écrire l'Histoire face aux Canucks.