Makazole Mapimpi aura de quoi se consoler avec le trophée Webb Ellis, mais avec une offrande de Am, il devient seul deuxième meilleur marqueur d'essai se détachant des 5 essais dont un triplé lors du match d'ouverture de Kotaro Matsushima. Il inscrit donc 6 essais dans ce mondial, dont deux doublés contre le Japon et le voisin Namibien, un contre l'Italie et un autre en finale. Enfin le vainqueur Josh Adams inscrit un triplé face au Fidji et un essai par match sauf contre l'Australie, et la France.