Rugbyrama : Comment ressort-on d’un match de ce niveau ?

Maro Itoje : Cela fait du bien ! On est très heureux du résultat et on se dit qu’on joue au rugby pour vivre ce genre de moment et jouer ce type de match. J’ai une entière confiance en mes coéquipiers et mon staff et on a tous travaillé très dur pour pouvoir réaliser cette performance-là. Cela n’aurait jamais été possible sans une implication totale de tout le groupe.

Avez-vous le sentiment d’avoir joué le match de votre vie, collectivement et individuellement ?

M.I. : Je ne sais pas. Je pense qu’on aura le temps de se poser et d’y réfléchir un peu plus tard. Ce qui est sûr, c’est qu’il faut avoir le plus grand respect pour les All Blacks et ce qu’ils ont fait. Steve Hansen est un coach incroyable, Kieran Read est un formidable capitaine et leur équipe a évolué constamment a un niveau très élevé. Cela fait bien dix ans qu’ils sont les meilleurs du monde donc le défi était énorme pour nous. C’est pour moi un honneur d’avoir joué un tel match.

Comment êtes-vous parvenu à museler aussi efficacement la défense neo-zélandaise ?

M.I. : La menace est partout avec eux donc si vous voulez vous en sortir défensivement, vous devez être prêt à un engagement total. Ils ont d’excellents porteurs de balle, ils vont vite et leur jeu au pied est très efficace. C’est une équipe complète donc en face, tout le monde a dû répondre présent.

Coupe du monde 2019 - Maro Itoje (Angleterre) contre la Nouvelle-ZélandeIcon Sport

Parmi toutes les satisfactions, la touche a remarquablement fonctionné…

M.I. : C’est l’énorme effort de tous les avants, des piliers qui liftent au talonneur en passant par les sauteurs, tout le monde a tiré dans le même sens pour arriver à ce résultat. Il y a eu également un gros travail d’analyse toute la semaine mené par Steve Borthwick (le responsable des avants anglais, ndlr). Il a une immense expérience dans le domaine, un véritable professeur en la matière, et s’il existait un doctorat en touche, il en aurait deux. Son expertise nous a vraiment aidé.

Vous avez été élu homme du match. Quel regard portez-vous sur votre performance ?

M.I. : Je crois que c’était plutôt bien ! J’ai pris du plaisir dans ce match même s’il y a des points que je pourrais améliorer et être plus engagé dans la partie.

Avec la copie rendu ce soir par votre équipe, la sentez-vous prête à soulever le trophée la semaine prochaine ?

M.I. : À chaque jour suffit sa peine et avant cela, il faudra s’assurer de préparer au mieux cette finale, peu importe qui sera notre adversaire. Cela doit être dès à présent notre principal objectif.