Pour leur premier match dans la compétition, les partenaires de Felipe Berchesi ont réussi à faire déjouer leurs adversaires grâce à une défense très performante et perturbante pour leurs adversaires. Et à se montrer efficaces quand il le fallait. Pour dominer des Fidjiens trop imprécis qui concèdent un deuxième revers dans cette Coupe du monde.

Les Uruguayens ont "maté" les Fidjiens

Pour leur entrée dans la compétition, les Uruguayens défiaient des Fidjiens ayant déjà joué un match face aux Australiens (défaite 21-39). S’ils encaissent rapidement un premier essai par Dolokoto (8e) puis Mawi (18e), les Teros réagissent parfaitement et placent eux aussi quelques coups de boutoirs. Grace au bouillonnant demi de mêlée Arata tout d’abord (14e) puis par Diana (21e) et Cat (25e). Felipe Berchesi l’ouvreur de Dax en Fédérale 1 se montre précis face aux perches (6/7) et permet à l’Uruguay de basculer en tête à la pause (12-24). Surtout, l’Uruguay défend avec vigueur, organisation et vaillance.

Les partenaires de l’Oyonnaxien Leindekar se jettent sans cesse dans les jambes fidjiennes pour récupérer les éventuels placages manqués par leurs partenaires. Sans se consommer au cœur du terrain et avec des montées très agressives pour couper les extérieurs, les Uruguayens privent les Fidjiens de solutions. Et ceux-ci ne réussissent pas à s’adapter.

Double bonus pour les Flying Fijians

Les Fidjiens s’en remettent à leurs individualités et à une grosse mêlée face à cette équipe très bien structurée. Cela passe pour un nouvel essai de Ratuniyarawa (48e) mais les joueurs fidjiens manquent de précision pour faire véritablement basculer le match. Notamment dans le jeu au pied de Matavesi (1/4). Les entrants comme Botia et Matawalu donnent de l’allant à leur équipe mais cela ne suffit pas malgré deux essais de ce dernier (66e et 81e). Au final, les partenaires de Waqaniburotu arrachent simplement un double bonus, offensif et défensif. Mais concèdent un deuxième revers dans cette compétition. En face, les joueurs de l’Uruguay sont aux anges. Ils ont "maté" les Fidjiens avec cœur.