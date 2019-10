Pour son troisième match dans la compétition, l’Australie voulait renouer avec la victoire, une semaine après sa défaite contre les Gallois 29-25. Sur la pelouse de l’Oita Stadium, les Wallabies démarraient la rencontre de la meilleure des façons avec un essai d’Haylett-Petty en bout de ligne, dès la cinquième minute (7-0). Indisciplinés, les coéquipiers de Michael Hooper disputaient la moitié de cette première période à quatorze à cause de deux cartons jaunes reçus pour des plaquages hauts. Et ils étaient confrontés à de valeureux Uruguayens, accrocheurs, mais pas assez précis dans les zones de marque.

Mais cette infériorité numérique n'empêchait pas les Wallabies de prendre le large grâce à un Jordan Petaia très bon pour sa première sélection ou un Tevita Kuridrani percutant. Le score à la pause était pourtant flatteur, car malgré seize points d’avance (19-3), les Australiens ne s’étaient pas montrés très convaincants dans le jeu proposé au cours de ce premier acte.

Au retour des vestiaires, les Wallabies posaient la main sur le ballon pour ne plus le lâcher. L’Australie, grâce à la vitesse mise dans son jeu, mettait à mal la défense des Teros. Et logiquement, Kuridrani inscrivait un doublé à la 46e après avoir percé le rideau Uruguayen dans l’axe (26-3, 46e). Dans cette deuxième mi-temps à sens unique, les Australiens, portés par une bonne entrée du banc à l’image de l’apport de Taniela Tupou ou l’incessante activité d’Adam Coleman, marquaient trois nouveaux essais en un quart d’heure. Au passage, ils affichaient un visage bien plus convaincant que pendant la première période.

Malgré sa volonté de bien faire l’équipe uruguayenne était impuissante face aux incessantes vagues Australiennes. Mais les coéquipiers d’Andrés Vilaseca étaient récompensés à trois minutes de la fin avec un essai en force de Manuel Diana Olaso. Pour l’honneur.