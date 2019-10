3

Trois des cinq essais tricolores sont venus d'inspirations au pied de Camille Lopez. Sur le premier, le Clermontois voit l'absence de second rideau américain et délivre une offrande à Yoann Huget, tout heureux de voir le rebond lui être favorable. Sur le deuxième, l'Auvergnat adresse une belle passe au pied à Alivereti Raka du centre à l'aile droite du terrain. Bis repetita à la 70e minute avec une nouveau coup de pied à destination du Clermontois : deux passes plus tard, Baptiste Serin inscrit l'essai du bonus.

44

Les Bleus ont connu un passage à vide de quarante-quatre minutes sans marquer. De la 23e à la 67e, ils n'ont pas été capables d'inscrire le moindre point. La faute à des maladresses en série. L'apport des remplaçants, notamment Grégory Alldritt et Baptiste Serin, a heureusement permis de mettre fin à cette disette. Il était temps : les États-Unis venaient de revenir à trois points.

18

Les Bleus ont éprouvé toutes les peines du monde à tenir le ballon ce mercredi. Ils ont ainsi connu dix-huit pertes de balle. La faute à quoi ? A un ballon glissant, en partie, mais surtout à une organisation collective souffreteuse et à des performances individuelles insuffisantes. Les lancements imprécis et les soutiens déficients ont longtemps permis aux Américains de contrecarrer les plans français.

8

Comme face à l'Argentine (treize pénalités à cinq), les Bleus se sont montrés très indisciplinés. Après dix-huit minutes, ils avaient déjà été pénalisés à cinq reprises. A la mi-temps, M. O'Keeffe avait déjà sifflé à huit reprises contre le XV de France contre une seule fois aux États-Unis. Le témoignage d'une fébrilité collective inquiétante. La seconde période a vu les Bleus rectifier le tir, à ce niveau. Au décompte final, Louis Picamoles et ses partenaires ont écopé de dix pénalités.

61 %

Si les Bleus ont rejoint les vestiaires avec six points d'avance au tableau d'affichage, le ballon avait surtout été entre les mains de leurs adversaires : les États-Unis affichaient 61 % d'occupation et 59 % de possession au terme du premier acte. Entre des pertes de balle récurrentes et des pénalités en nombre, les Tricolores ne parvenaient pas à avoir la mainmise sur le jeu. En deuxième période, les statistiques d'occupation et de possession se sont équilibrées.