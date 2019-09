La présence des gros bras anglais, français et argentin ne leur autorise ainsi que peu d'espoirs avant leur "finale" face aux joueurs du Pacifique Sud, le 13 octobre.

Mais à défaut de victoire, les Américains voudront confirmer leur progression, réelle, depuis l'édition 2015 qu'ils avaient quittée avec quatre défaites dans les valises et aucun point au compteur. Ils ont désormais relégué plusieurs longueurs derrière leur rival canadien, contre qui ils n'ont plus perdu depuis cinq ans (dix victoires et un nul). Surtout, ils ont enfin accroché à leur tableau de chasse une équipe du "Tier 1", l'élite du rugby mondial: l'Ecosse, battue à Houston l'été passé (30-29).

L'équipe de rugby des USAIcon Sport

Un succès confirmé par deux victoires face aux Samoa, en novembre suivant puis il y a un mois. "Nous avons montré que nous pouvions désormais être compétitifs face aux équipes du Tier 1", souligne le sélectionneur Gary Gold. Le technicien sud-africain attribue principalement cette progression à la création, fin 2017, de la "Major League Rugby", compétition professionnelle qui semble avoir pris son essor.

"Nous avons désormais un effectif avec davantage de joueurs évoluant dans un environnement professionnel. Nous allons commencer à en voir les effets", estime Gold, à la tête d'un effectif dont près d'un tiers des joueurs évoluent en Angleterre (1re ou 2e division). Pour l'heure, malgré ces coups d'éclat, les Américains de l'ailier des Cardiff Blues Blaine Scully restent loin des meilleurs, alors que leurs homologues à VII tutoient les sommets mondiaux (2e du circuit mondial en 2019).

Ils ont ainsi explosé contre les Irlandais à Dublin en novembre (défaite 57-14), et viennent de perdre assez largement face au Japon en préparation (34-20).